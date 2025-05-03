維安官司敗訴　哈利王子盼與家人和解

▲英國哈利王子（Prince Harry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

英國哈利王子近日在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他渴望能與家人修復關係，但由於維安官司敗訴，讓他看不到能帶妻子和孩子返回英國的希望。哈利坦言，部分家人因他出版的書而無法原諒他，但他仍希望能夠和解。

就在訪談播出前不久，倫敦上訴法院駁回了哈利要求在訪問英國期間獲得全面警察保護的申請。這項裁決對他造成了極大的失落感。哈利在2020年退出英國王室後，他和妻子梅根移居海外，英國政府隨之降低他的維安層級，這也引發了長達數年的法律爭議。

哈利透露，他的父親、英國國王查爾斯三世因維安問題拒絕與他溝通。查爾斯三世目前正在接受癌症治療，哈利表示不清楚父親的健康狀況。在美國加州接受訪問時，哈利指控法院的裁決受到王室影響，並形容這是「老派的當權派黑箱操作」。他將維安問題視為控制他的「籌碼」，並向父親和政府尋求協助。

哈利稱，降低他保護層級的決定是由前政府做出的，並敦促現任首相施凱爾及內政大臣古柏介入此事。他表示不會將此案上訴至最高法院，並流露出對英國的思念之情，感到無法向孩子展示自己的祖國是件令人難過的事。