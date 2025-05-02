突現大量AI影片聲援剴剴　國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱日前出庭全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

剴剴案近日開庭引發社會關注，但疑似也成為境外勢力煽動對立的破口。近期社群平台出現許多以「justice for kaikai」、「justiceforkaikai」為名的帳戶，要發起510「護兒集會」，但相關圖文竟是中國人手持寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭甚至註明「From China」。國安人士認為，不排除是境外網軍刻意炒作兒少福利風波，煽動民眾對政府的不滿情緒。

國安人士發現，相關發起帳號疑似透過AI生成大量圖文，意圖轉移近日新聞焦點，並將責任從地方政府社政機關導向中央政府，引發網路熱烈討論。許多以「justice for kaikai」、「justiceforkaikai」為名的帳號在臉書、IG、Threads開設帳戶，宣導510的「護兒集會」，但相關圖文竟是中國人手持寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭特別註明「From China」，貼文還轉載中國的新聞報導。對於外界質疑主辦單位背景，相關帳號僅稱他們是群「平凡的爸爸媽媽」。

巧合的是，日前大鬧立法院、罷團的新黨副秘書長游智彬，也將在當天、隔鄰剴道的信義路發動支持挺武統中配遊行，更引發外界質疑。

國安人士分析，IG帳號「justiceforkaikai」最早於2024年0317日張貼網民持標語照片，計有1,215名追蹤，並有「justiceforkk.220221」等千餘組帳號配合運作。

接著是臉書社團「justiceforkaikai」成立於2024年7月，粉絲計6900餘人，並有「Jessi Xu」等1,524組帳號配合運作。Threads則有「faithstar520」、「dimple_des_」等1,843組帳號配合運作。在TikTok以關鍵字搜尋，近期則大量出現有關「剴剴案」影片，並遭標示為AI產生。所有圖文內容，支持者都會自稱來自中國；且TikTok直接示警相關內容有AI生成之風險。

國安人士提醒，不排除有中國及境外網軍近期刻意炒作兒少福利轉移焦點，並煽動民眾不滿政府，甚至號召網民於特定社群串聯表態以施壓政府。盼所有關心剴剴案的國人，也要慎防特定群體藉此進行認知戰、輿論戰、網路戰，別讓自己的愛心被利用！示警慎防中國及境外網軍藉機激化我國社會對立。