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賴清德推國安法制挑釁對岸？　李問：防竊賊裝警鈴不能說是挑釁

▲▼民進黨全代會 李問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府發言人李問。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人李問30日表示，總統賴清德提出國安法制措施後，部分評論錯誤指控，這些政策對中國進行「挑釁」，這完全不是事實。他舉例，針對滲透進行自我防衛，並不是挑釁，這就像假使有一個房子為了防範竊賊入侵，因而安裝警鈴系統，不能說警鈴系統對竊賊進行挑釁。

李問表示，昨天他參加 民進黨國際部主辦的《堅韌之島》系列國際座談，討論「全社會防衛韌性」以及強化國安法制等主題。他說，感謝國際事務部熱情邀請，還記得去年四月開啟這一系列國際座談會，與台北的各國友人進行交流，當時他擔任第一場次的主持人，邀請來自烏克蘭民間團體的夥伴經驗分享。

李問說，台灣長期面臨複合式、多層次的國安威脅與風險，不僅限於傳統軍事威脅，更擴及到法律戰、經濟脅迫、海上騷擾、基處設施破壞（如海底纜線）、資安攻擊、錯假訊息、間諜滲透、統戰措施等，形成廣泛的光譜。

李問表示，隨著國際地緣政治變化，不只台灣面臨多層次的國安威脅，印太地區與歐洲民主國家，更是共同面對挑戰，需要更多國際交流與對話。他強調，多層次、多領域、多面向的國安威脅，形成一個光譜，涵蓋至少三大領域：軍事威脅、灰色地帶及混合威脅、政治作戰等，彼此重疊交錯。中國透過硬實力、銳實力、軟實力等不同手法，交互運用。

李問說，總統賴清德上任以來，進行一系列重要的政策宣示，目的是強化台灣社會的免疫力，針對不同的國安威脅進行全盤檢視與診斷，守護我們的國家安全。特別是台灣是民主法治國家，透過更完善的制度及法律規範，才能針對問題提出解決方案，對症下藥。

李問指出，賴清德在2月召開「國安高層會議」，除了希望持續深化台美關係，更承諾將國防預算提升到GDP的3%以上，提升台灣國防自我防衛能力；總統府在去年9月也成立「全社會防衛韌性委員會」，強化台灣社會因應各種天災地變、大型意外及地緣政治風險的應變能力；確保民間社會各界的力量，貢獻於強化國家與社會的安全。目前已經進行三次會議，並且進行演練。

另外，李問也提到，賴清德在3月召開「國安高層會議」針對國安法制提出強化措施，針對5大國安統戰威脅提出的17項因應策略，其中多數與應對中國統戰或「三戰」密切相關：輿論戰、心理戰、法律戰。

李問說，每一項重要的政策宣示，對於光譜中不同的國安挑戰，提出應對策略。賴清德提出國安法制措施後，部分評論錯誤指控，這些政策對中國進行「挑釁」，這完全不是事實。

他舉例，針對滲透進行自我防衛，並不是挑釁，這就像假使有一個房子為了防範竊賊入侵，因而安裝警鈴系統，不能說警鈴系統對竊賊進行挑釁。他說，過去，國際社會有不同的觀點進行討論，有些人認為台灣該優先將資源投入防禦大規模軍事入侵，也有人認為應優處理常態性灰色地帶威脅的侵擾，「我認為，不同類型的國安威脅交互影響、彼此相互強化，應該進行全盤檢視」。

李問表示，面對間諜案引起國安疑慮，台灣必須嚴正檢視，現行制度須加強之處；也必須謹記，任何政黨或組織，都有可能成為滲透的目標；面對日益複雜且廣泛的國家安全風險，必須推動更完善的國安法制，正視挑戰的迫切性，才能有效守護我們的民主。

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