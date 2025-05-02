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世新大學資管系AI創新助力會考生　攜手康軒文教開拓智慧學習

圖一：世新大學資訊管理學系與康軒文教攜手推出的「康軒AI會考通」已正式上線。（圖／世新大學）

▲ 世新大學資訊管理學系與康軒文教攜手推出的「康軒AI會考通」已正式上線。（圖／世新大學，下同）

台北訊

世新大學資訊管理學系與康軒文教攜手推出的「康軒AI會考通」已在5月正式上線，這款專為國中會考考生設計的創新產品，旨在提升學生的學習效率與應試能力。這次合作不僅展現了世新大學在教育科技領域的領先創意，也標誌著產學合作的新里程碑。

世新大學資管系一向以「實作導向、跨域整合」為教學核心，這次的合作更是將AI技術應用於教育現場的成功範例。在資管系老師陳怡彰、資傳系助理教授陳俊廷，以及研究生余兆凱的指導下，資管系大三學生趙禹晴、林芸任、劉柏楷、林建邑、林昌㠙積極參與了系統開發、資料分析與使用者互動設計。他們共同打造出一個能即時分析會考趨勢並自動生成模擬試題的AI智慧複習平台。

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圖二：世新大學資管系研究生余兆凱與指導老師、學弟妹一同參與開發「康軒AI會考通」。（圖／世新大學）

▲ 世新大學資管系研究生余兆凱與指導老師、學弟妹一同參與開發「康軒AI會考通」。

「康軒AI會考通」具備「隨點隨練」與錯題診斷等功能，這些功能讓學生能夠針對自己的弱點進行強化學習，提升解題效率。世新資管系研究生余兆凱表示，他很榮幸能與學弟妹們共同參與「康軒AI會考通」的開發。該系統已正式上線，免費開放學生使用，利用AI技術分析學生的答題紀錄，推薦適合其程度的試題，提升複習效率。他特別喜歡的功能是將國文內容轉化為「搖手機抽籤」的籤詩系統，使古文學習變得有趣且印象深刻。余兆凱期待未來更多跨領域合作，運用技術創造真實影響。

值得注意的是，世新大學資管系在114學年度將「資訊科技組／智慧網路應用組」更名為「人工智慧暨科技傳播組」，這一變革結合AI科技在各行各業的應用與世新傳播領域的優勢資源，培養能掌握AI、雲端運算、互動科技與智慧物聯等核心技術的跨域專才。課程設計強調從資料處理、模型訓練到產品實作的全方位能力，讓學生在學期間就能創造出可落地的產業創新應用。

圖三：世新大學設有多間高算力電腦教室，助力校內各系學生實現創意。（圖／世新大學）

▲ 世新大學設有多間高算力電腦教室，助力校內各系學生實現創意。

康軒文教數位事業處數位研發部經理李印堂，身為世新大學資管系的校友，對於此次合作表示高度讚賞。他指出，「康軒AI會考通」整合了LINE平台與生成式AI技術，為學生提供了一套個人化、智慧化的複習解決方案，這樣的創新讓他對於學弟妹們的表現感到驕傲，期待未來能有更多產學合作機會。

世新大學資管系將持續推動更多AI與產業的深度連結，拓展AI技術在教育、商務與科技傳播領域的應用廣度。指導老師陳怡彰與陳俊廷表示，他們將繼續培養具備即戰力與創新思維的資訊人才，實踐「AI做中學、技術即應用」的教學理念，這不僅是對學生的承諾，也是對科技教育的願景。對於想要提升學習效率的國中生來說，立即加入LINE好友，啟動AI智慧複習計畫，將是迎接會考的最佳選擇。詳情請見：https://qr.knsh.com.tw/7L6OI。

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