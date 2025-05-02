直擊／路邊宣講遭路人比中指！　徐巧芯喊謝謝：你的中指非常漂亮

▲徐巧芯街邊宣講遭民眾比中指及倒讚 。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

全國大罷免進行中，國民黨立委徐巧芯今（2日）上午在永春市場進行宣講，不過，宣講過程中，有幾名民眾路過比中指也比倒讚，徐巧芯見狀後直言，「謝謝你的中指，你的中指非常漂亮」，現場支持者也對該男子喊出噓聲。

徐巧芯及國民黨主席朱立倫今上午在永春市場進行宣講，經記者實際觀察，現場支持者還是居多，有些在對面看到徐巧芯的民眾也在街道另一頭高比讚的手勢；不過現場還是有少部分民眾不滿，經記者觀察下就有兩名民眾經過比出倒讚以及中指，也有一位民眾開車經過，搖下窗戶對著徐巧芯團隊大吼「連署造謠」等字眼。

不過，徐巧芯看到民眾對她比出中指，她說「謝謝你的中指，你的中指非常漂亮，可以比給所有好朋友看，你的中指很好看，多比一點，我們都是比讚的」。現場支持者也對阿伯發出噓聲。

事後媒體問徐被民眾比中指的感受，徐巧芯說，其實這樣的民眾算是非常少，永春市場人流很多，這麼多人流，有抗議的人是少數中的少數，所以之前罷團說所有人都站出來罷免國民黨立委，可是今天大家可以看到街頭上、市場上，大家對她都是支持，而不是對她反對。

徐巧芯也說，有很多民眾也像他們表達，他們不同意罷免，一個國家需要有監督的力量，才不會讓政府為所欲為，不應該一黨獨大，現在在野黨是多數都這樣，如果之後民進黨全部一手抓，大家都非常擔心，呼籲民眾收到投票通知單後，一起投下不同意罷免，用強力的監督讓政府知道螺絲釘應該要鎖緊。



