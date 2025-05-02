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毒販判囚13年罹甲狀腺癌！保外就醫竟不離本行　大賣喪屍煙彈

▲▼男子販毒被判13年，趁罹患甲狀腺癌保外就醫期間又販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲男子販毒被判13年，趁罹患甲狀腺癌保外就醫期間又販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊在日前掌握情資，桃園地區有1名男子因為販毒遭判刑13年，罹患甲狀腺癌後保外就醫，竟然趁機又購入毒品原料，並且製作俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等各式毒品，專門在雙北、桃園地區流竄販毒，警方前往住處逮人並查扣多款毒品。

警方調查，45歲的陳姓男子，在2017年因販賣毒品遭判刑13年，入獄服刑期間又罹患甲狀腺癌，原本保外就醫，但是卻沒有專心養病，甚至在雙北、桃園地區涉嫌販賣毒品維生，警方也掌握陳姓男子行蹤，日前在桃園的租屋處將人逮捕到案。

▲▼男子販毒被判13年，趁罹患甲狀腺癌保外就醫期間又販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣毒品海洛因、安非他命、依托咪酯煙油數十瓶、依托咪酯菸彈、空菸彈百餘顆及分裝工具一批，訊後依照《毒品危害防制條例》送辦。

據悉，陳姓男子利用保外就醫期間，涉嫌買入俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯原料，並且加工稀釋、調味，再重新注入空煙彈殼販售，警方發現，陳販售毒品維生，所以最後在租屋處逮人。

警方呼籲依托咪酯已正式列為第2級毒品，常被製成電子菸彈流竄市面，「喪屍菸彈」的泛濫對國人身心健康及整體治安帶來嚴重威脅，警方將持續對此類新興毒品加強查緝力度，積極掃蕩毒品網絡，力求全面瓦解販毒集團，以維護國人健康。

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