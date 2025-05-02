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車禍撞斷3腰椎！白沙屯媽入夢奇蹟康復　粉紅超跑突轉進她家停駕

記者楊永盛、潘鳳威／台中報導

國內大型宗教盛事白沙屯媽祖進香遶境，於昨(1)日晚間11時25分起駕，從苗栗白沙屯出發，預計在5月3日抵達雲林北港。今(2)早出現令人動容一幕，白沙屯媽祖的鑾轎隊伍行經台中市區時，特地進入一戶人家。該屋主太太曾因傷病纏身，某日在夢中得媽祖指引，身體奇蹟康復，此次鑾轎入宅為屋主一家賜福。

▲▼ 白沙屯媽祖今（２）日行經台中市一處民宅，並進入為該戶一家人賜福。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲ 白沙屯媽祖今（2）日行經台中市一處民宅，並進入為該戶一家人賜福。（圖／記者楊永盛翻攝）

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▲▼ 白沙屯媽祖今（２）日行經台中市一處民宅，並進入為該戶一家人賜福。（圖／記者楊永盛翻攝）

白沙屯媽祖連夜啟程，今日上午7時許鑾轎隊伍進入台中市大安區中山北路1巷某戶民宅前停駕，隨後進入屋內，親臨神明廳並喬動神桌，祈福過程長達一分半鐘，隨後再次於屋前停駕，為屋主一家人賜福庇佑，場面莊嚴感人。

據屋主吳先生表示，太太與媽祖有著一段小故事。太太在2024年遭遇嚴重車禍，導致腰椎第3、4、5節斷裂，不良於行且醫療過程極其艱辛。然而某日晚上，太太在睡夢中夢見媽祖，並跟她表示此傷「會治癒」，令人不可思議的是，僅一個月後，太太竟奇蹟般的能自行行走。認為是受到媽祖的神蹟眷顧，令他們感動不已。

▲▼ 白沙屯媽祖今（２）日行經台中市一處民宅，並進入為該戶一家人賜福。（圖／記者楊永盛翻攝）

白沙屯文化組執行長洪建華也表示：「這是何等殊勝的因緣，能夠在白沙屯媽祖連夜啟程，30多小時要趕到北港的緊湊行程中，獲得白沙屯媽祖的厚愛眷顧，親臨宅邸前停駕賜福，起轎後並進入神明廳喬動神桌。平時白沙屯媽祖端坐拱天宮大殿，任何人也無法請媽祖聖駕蒞臨宅舍，只有徒步進香期間。白沙屯媽祖突如其來的聖駕光臨，每每讓主人家萬分歡喜與感動。」

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