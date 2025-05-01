割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（1日）早上8時許，一名男子闖入民宅，持菜刀抵住婦人脖子，搶走金項鍊及提款卡，並要脅說出提款密碼，得手後至附近超商提領現金，隨即逃往新竹；婦人受驚之餘前往警局報案，警方隨即成立專案小組，調閱監視器發現男子逃往竹北地區，於5小時在博愛街口壓制逮捕該名男子。

▲曾犯下強盜殺人的劉男，今早入室搶奪老雇主逃逸，遭警方於新竹當街逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，曾犯下殺人強盜的50歲劉姓男子，2002年就因曾欠錢不還又想再借，遭老榮民羞辱並被推出門外，劉男竟隨後返回老榮民住處，持檳榔刀控制老榮民將其綑綁，逼問財物搜刮金錶、手機及存摺，隨後將老榮民割喉殺害逃逸，宜蘭警方最終在台北市萬華區逮捕劉男，並依強盜殺人罪移送起訴。

▲劉男搶得金飾及提款卡後，徒步離開現場並搭捷運及火車前往新竹。（圖／記者陸運陞翻攝）

劉男3年前假釋出獄後，竟不知悔改不務正業，上個月（4月）透過友人介紹，到74歲廖姓婦人住處擔任私人看護，照料婦人及先生起居，卻才沒兩天劉男就不做離開；但劉男卻因缺錢花用，想起廖婦住處習慣不鎖門，今早持刀進入屋內，挾持廖婦搶奪金項鍊、提款卡及現金數千元。

警方獲報調閱監視器，發現劉男離開時，先前往附近超商以婦人提款卡領取現金3萬多元，隨後搭乘捷運及火車前往新竹，警方確定劉男行蹤，隨即向新北地檢署聲請拘票，稍早在竹北博愛街口發現劉男，警員一哄而上將其壓制逮捕，目前已查扣搶來的金鍊子及提款卡，目前仍在追查提走款項下落。並依加重強盜罪偵辦。

▲警方查扣金鍊子及提款卡。（圖／記者陸運陞翻攝）

海山分局強調，警方對於暴力犯罪絕不容忍，將持續加強轄區巡邏以及重點時段路檢勤務，防範治安死角之不法犯罪，確保市民生命財產安全。民眾如發現可疑人事，切勿過度驚慌，應先行自保，並伺機尋求協助，以維護自身安全。