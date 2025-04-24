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羅時豐兒出手護兄弟女友遭判刑！　假星探色魔被毆...超噁黑歷史曝

▲▼羅森宇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲羅時豐么子羅森宇被依共同傷害罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

羅時豐之子羅森宇，前年與4名友人涉圍毆一名胡姓男子，今（24日）士林法院宣判，5人均依傷害罪判刑。其中羅森宇、蔡姓與梁姓男子各判處5至6月徒刑，可易科罰金；余姓與鄭姓男子因主導行動、施暴情節較重，分別被判8月徒刑。令人驚愕的是，被毆的胡男，竟是過去假冒星探誘騙少女涉詐財與性侵的「變態獵艷犯」。

2023年間，余姓男子接獲女友哭訴，稱在與友人逛街時被一名男子搭訕，對方自稱可引薦進模特兒圈，不斷稱讚她外貌亮眼。女子起初不疑有他，未料事後卻頻遭騷擾，甚至疑似被偷拍、控制與恐嚇。

10月30日凌晨，余男找來羅森宇等人會合，5人帶著球棒與一把空氣槍，在內湖某洗車場集合後直奔北投女友住處。趁胡男如廁時，女方開門讓人入屋，5人隨即衝入，強行壓制胡男，逼其下跪，翻拍手機內容，並嗆聲：「你跟誰的？」「哪間公司的？」「給我跪下！」羅森宇還持空氣槍頂住胡男頭部，導致胡男頭部與四肢多處挫傷，胡男最後趁隙逃脫報警。

檢方原依加重強盜罪起訴5人，惟法院審理後認為，事發當下並無證據顯示5人有占有財物意圖，加上5人事後表達悔意、有意和解，羅森宇也已主動匯款6萬元給胡男賠償，遂改依傷害罪判處刑期，全案可上訴。

令人錯愕的是，遭毆的胡男並非單純受害人，他曾於2011至2012年間，橫行台北車站與捷運站，以假冒星探為手段搭訕年輕女子，聲稱可引薦當模特兒或進入演藝圈，誘導受害者交出現金，甚至強押女子回住處性侵。

其中一名19歲女大生，就曾被他持刀威脅性侵，胡男還恐嚇她「不配合就去妳學校鬧」。警方搜索其住處時，發現一本驚悚「花名冊」，詳細記載女子特徵，以「混血妹」、「大奶妹」等字眼分類，宛如獵艷工具書。

胡男落網後雖極力否認犯行，仍被依詐欺、強制性交等罪起訴，檢方並求處重刑。諷刺的是，羅森宇當初是為了替友出頭幫忙解圍，結果卻意外留下案底，背上前科，實在不值。

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