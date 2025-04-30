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遊艇大亨咖啡店對嫩妹下藥！她機警逃過狼爪　判賠34萬確定

▲▼ 張志傑 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張志傑一度潛逃，後來遭警方逮捕到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「遊艇李宗瑞」的遊艇公司老闆張志傑，因多次犯下性侵案件遭判刑10年定讞，目前已經在監獄執行。其中一名被害人為20來歲的嫩妹，張男在咖啡店內發現她後，藉機下藥，企圖迷昏嫩妹。還好嫩妹機警，趕緊跑到隔壁母親開設的髮廊，逃過一劫。嫩妹求償，高等法院二審判決張男須賠償34萬餘元確定。

張男曾開設「幸福遊艇公司」（2020年09月25日解散），並與多部偶像戲劇合作，對外也以「台灣帆船遊艇達人」名號受訪、演講；但他實際上是多次犯下性侵案件的淫狼。2017年5月間，他在台北市中山區撿屍一名酒醉女子，抱上車開往大佳河濱公園矇眼性侵得逞，最後賠償100萬元達成和解，當時獲得法院判處拘役115日及有期徒刑2年、緩刑5年。

半年後他在台北市大安區忠孝東路某KTV附近，看到酒醉的女子小曼（化名），隨即將女子帶到附近旅館，脫掉小曼衣物後，逼迫小曼口交得逞，過程還以自己的手機錄影、拍照。此外，張男也在2018年初，駕車到台北市中山區某咖啡廳，看見大學剛畢業的嫩妹小惟（化名）獨自在咖啡店中，張男又見色心起。

張男坐到小惟隔壁桌，趁著小婷上廁所之際，在飲料中摻入FM2（俗稱強姦藥丸）。小惟回座後喝完飲料，立刻覺得頭暈，還好她機警，馬上衝到咖啡店旁母親開設的髮廊求救，逃過張男狼爪。小惟第二天到醫院檢查，這才發現自己被下藥，報警循線逮捕張男。檢方對他提起公訴。張男一審遭判刑9年，案件上訴二審，高等法院審理期間張男於2022年間棄保潛逃。

一直到2023年9月間他才遭逮捕歸案，警方在他身上查出槍彈，防彈背心、逃生索、開山刀、電擊器等裝備，甚至還有一套野外偽裝的「吉利服」（ghillie suit），這才發現張男原來是軍情局退役的中校，網路上的資歷全都造假。法院最後將張男所犯惡行，判刑10年定讞，張男已經發監執行。

差點被性侵的小惟提出民事訴訟，求償300萬元，一審法院審理後，認為小惟應該獲得50萬元賠償，但須扣除已經領取的15萬4,720元犯罪被害補償金後，因此判決張男須賠償34萬5280元。全案再上訴，高等法院二審駁回上訴，全案確定。

▼張志傑在高等法院審理期間，遮掩自己的臉孔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼犯下多起性侵案件的遊艇達人張志傑，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

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