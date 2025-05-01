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源頭減廢！花蓮地方教室將廢玻璃變身藝術燈　生活中落實環保

▲花蓮縣環保局舉辦「源頭減量 X 廢玻璃藝術燈手作課程」圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局舉辦「源頭減量 X 廢玻璃藝術燈手作課程」圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局日前與秀林鄉和平村、崇德村合作，共同舉辦的「源頭減量 X 廢玻璃藝術燈手作課程」圓滿落幕！活動吸引眾多社區居民及環保愛好者熱情參與，透過創意手作實踐「垃圾減量、資源再利用」的理念，成功回收並轉化數十件廢玻璃，讓廢棄資源重獲新生，展現「循環經濟、永續發展」的環保成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣積極推行聯合國17項永續發展目標（SDGs），期許將減塑減廢、再生循環、責任消費與生產、節能減碳等概念，落實於縣政治理及民眾生活中，並同時藉由本次活動，顯示民眾對於環保議題的高度關注，也讓大家理解到「垃圾減量、永續花蓮」不只是口號，而是可以透過簡單的行動實踐的目標，未來將持續推動「源頭減量、循環再利用」等政策，並結合更多地方資源，舉辦類似的創意活動，鼓勵民眾從生活中改變習慣，攜手打造綠色永續的未來。

▲花蓮縣環保局舉辦「源頭減量 X 廢玻璃藝術燈手作課程」圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼參與民眾在老師指導下，聚精會神將廢棄玻璃瓶變身藝術燈。

家中廢玻璃雖然可交由清潔隊回收，但因分類與處理成本較高，部分仍被棄置。本次活動以「惜物減廢，從源頭做起」為核心精神，帶領學員親手將廢棄玻璃打造為獨具特色的環保藝術燈的同時，也教導學員如何賦予家中不要的容器新的使命。參與者不僅收穫了一件獨一無二的作品，更深刻體會如何透過創意延長物品的使用壽命，減少資源浪費。

▲花蓮縣環保局舉辦「源頭減量 X 廢玻璃藝術燈手作課程」圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動中，許多學員分享了自己的心得，表示透過親手改造廢棄玻璃，才真正理解到「源頭減量、循環再利用」的價值。一位參與的居民表示：「以前總覺得回收是政府的事，現在才知道，從我們日常生活開始減少廢棄物，才是最根本的解決方法。」這場活動讓民眾從體驗中學習環保，將理念落實於日常生活中。此次課程不僅是一場手作體驗，也成功促進社區居民的交流與環保意識提升。透過地方活動教室的推動，環保行動更貼近民眾生活，讓「減少浪費、創造永續未來」的理念能夠深入社區，擴展至更多家庭與日常行動中。

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