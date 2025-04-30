黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

▲▼ 黃敏惠市長施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 盼中央給予支持鼓勵 而非「嘉義市 自己飼」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會第11屆第5次定期會開議，黃敏惠市長29日率領市府團隊進行施政報告，細數市府團隊在智慧交通、韌性城市、教育創新、觀光發展、青年培力、永續環境等多方面的施政成果。感謝市民與市府共同攜手，造就亮眼的經濟發展，嘉義市營利事業銷售額於113年首次突破3,000億元大關，較107年成長達36.7%，創下連續六年新高。文化路夜市年吸引人潮超過1,598萬人次，住宿業營收成長超過9%、海外遊客及住宿人次增加，嘉義市在國際增加能見度，也為城市注入源源不絕的經濟動能。

黃敏惠市長於報告時，首先說明行政院於今年初核定大南方新矽谷計畫，但遺憾在計畫中未見對嘉義市的實質建設。嘉義市地處交通樞紐、鄰近眾多產業園區，有優質醫療、教育、長照與生活機能，吸引人才進駐，是「大南方新矽谷」的最佳應援城市，面對城市升級與區域競爭壓力，嘉義市絕不能被邊緣化。「嘉義市不缺計畫」，盼中央給予嘉義市更多的支持與鼓勵，而不是讓「嘉義市 自己飼」(台語)。即使目前高鐵聯外嘉義輕軌尚未到站，但市府團隊不氣餒，將持續以溫柔堅定的態度為嘉義市發聲，並爭取應由中央執行的重大工程如牛稠溪環快、鐵高全額負擔、長照大樓等重大建設兌現。同時，期盼須由地方負擔配合款的工程，如地下停車場、總圖、污水下水道二期、公36，中央能予以更大力的肯定與實質挹注，以交通建設、產業布局帶動城市再造，繼續向前行。

施政報告中，黃敏惠市長列舉多項具指標意義的開發案，如市府團隊北上出席內政部都委會，成功爭取北港路兩側開發案，採個案變更續審；推動「大車站計畫」、「建國二村、復興新村市地重劃」、「民族國小二期公辦都更」等，展現市府團隊打造產業與生活共榮的新都心的決心。

其中，民族國小西側公辦都更第一期，創下中彰投雲嘉先例，並成功為城市招商、引入經濟動能。在此成果下，市府積極推動二期開發，國產署已簽署協議書，唯教育部堅持權利價值比例，拒不簽署。國土署函示，教育部立場恐致後續執行爭議。對教育部未能支持地方發展，市府深表遺憾，感到惋惜。考量地方建設急迫，市府決定剔除教育部土地，調整範圍，加速推動招商與開發，持續為市民打造更優質生活環境。

黃敏惠市長在報告中，除細數多項重大建設，也聚焦嘉義市聚集「新經濟、新體驗、新人才、新治理」四大方向，並將融入十大旗艦計畫的施政成果。

其中，在交通建設方面，鐵路高架化進度穩步推進至49.31%，高架化工程跨越北興陸橋進行合龍，象徵都市縫合的重要起點。嘉義大車站計畫及小小北都市更新駐點啟用，則標誌嘉義市都市更新與公共運輸建設同步並進。同時, 牛稠溪環快東段聯絡道已動工，台18線軍輝橋竣工啟用，補強區域交通動脈，打造更完善的產業發展與民眾通勤環境, 北新路、重慶二街工程皆將於今年完成，市府積極推動生活新路網，期待為市民打造更便利的生活圈。

同時，基礎建設也加速推進，北棟大樓新建工程預算總經費達54億元，工程於今年4月10日開標，期待未來與南棟大樓串聯，形成市政園區新地標，不僅提升市民辦事便利性與停車服務，也活絡周邊地區經濟發展，推動市政機能升級；義昌公園地下停車場、嘉北國小與崇文國小地下停車空間，增加市區停車容量，提升都市便利性與生活品質。

在智慧交通方面，市府持續推動便捷與友善的公共運輸建設，YouBike 2.0累計騎乘人次突破700萬，市區電動公車、幸福巴士使用率雙雙成長。為提升行人與用路人安全，市府積極導入智慧交通控制系統與智慧安全路口建設，設置AI辨識與防碰撞警示系統，打造更智慧、更安全的交通環境。此外，嘉油鐵馬道也完成全線光環境優化工程，設置智慧公廁、AI車牌辨識系統與大聲公即時違規警示系統，113年遊客造訪人次超過82萬人，提供市民及遊客更友善的自行車騎乘環境，展現嘉義市推動人本交通與永續觀光的具體成果。

面對極端氣候，市府則積極透過強化區域排水、建置滯洪、減洪設施，打造韌性城市。其中，雨水下水道施作完成率89.23%，累積改善15處積淹水熱點，滯洪設施已達68處，未來將再擴增13處，全面提升防洪與抗災能力。埤麻腳排水、北排水、中排水等系統性治理工程持續推動，強化都市防洪韌性。污水建設方面，第一期用戶接管突破15,000戶目標，連續四年接管普及率與年增率全國第一，持續推動後巷美化，提升都市基礎建設與居住環境品質。

在觀光產業面向，嘉義市自109年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，民宿合法經營逐步開放，從過去只能「偷偷開」到如今可以「驕傲開」。目前全市已有22家合法民宿，其中77%由50歲以下青年經營，68%的民宿由40年以上老屋改建而成，展現青年投入地方創生的活力。114年「嘉義市民宿文化發展協會」正式成立，象徵民宿產業集體成長，未來將讓旅客感受更有溫度、有故事的嘉義城市魅力。

嘉義市以「全齡共享」為目標，積極推動教育、福祉與青世代政策。教育方面，續辦「班班喝鮮奶」的同時，更是全台第一個涵蓋國中小及幼兒園的縣市，照顧學童健康、給予酪農實際支持。「班班有大屏」、「師師有平板」，智慧教育普及率全面提升，且連續17年國中小教科書全面免費，持續打造孩子安心就學的環境。閱讀教育連年榮獲教育部全國閱讀績優獎，展現人文深耕成果。

國際教育推動有成，全市「校校有外師」，並積極與美日等國家進行教育交流，拓展學子的全球視野。南興國中第二校區探索體驗園區建置完成，推動戶外教育與水域課程，培養學生自信與挑戰精神。

在青年創業扶植方面，市府透過青創獎勵補助、青創市集、創業貸款媒合等措施，累計扶植260組青創提案，創造逾5億元經濟效益，成功吸引青年留鄉發展。今年也再度攜手嘉義在地優質業者進軍日本，成功將在地特色伴手禮在東京食品展亮相，延伸到名古屋與東京誠品生活上架，推動嘉義好物走向國際。同時推動女力社企、有事青年行動競賽、二地居游牧者計畫，打造嘉義市成為磁吸青世代創業、就業及好生活的城市。

社會福利方面，持續推動孕婦產前檢查與乘車補助、提高生育津貼、補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，並擴充托嬰中心量能，營造安心生育環境。長照方面，嘉義市持續榮獲衛福部業務考評全國第一，設置輔具資源中心「溫暖嘉居」，推動失智友善、樂齡勇壯城、醫療參與社區照護等創新措施，成為世代宜居城市典範。

嘉義市以永續為核心，積極推動淨零轉型與環境友善城市建設。114年1月16日正式施行《嘉義市淨零排放永續管理自治條例》，推動綠能、減碳、韌性轉型，榮獲國家永續發展獎肯定。市區低碳校園認證達成率達100%，展現教育與環境同步並進的成果。

同時，市府積極推動木都3.0計畫，打造「嘉有木屋」品牌，透過街道串連、木屋修復與街區活化，吸引民眾參與走讀導覽活動，持續帶動城市美學與經濟，並以體驗經濟振興舊城區、帶動人潮，以打造街區品牌；此外，也積極推進「創生四館」建設，包括創生願景館、西市場數位翻轉基地、舊興中派出所及東門派出所文化基地，活化老舊空間，打造新創與文化並進的展演平台。

在施政報告最後，黃敏惠市長也邀請民眾一同展望未來。嘉義市將於今年12月舉辦「320+1嘉義城市博覽會」，以「百年治理風景」、「環境建設巡禮」、「城市創生共振」三大主題，全面展現城市治理、文化創生與永續發展的成果，期待眾人一同見證嘉義市邁向幸福城市新篇章！