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溫馨親子活動　2025桃太郎村櫻花祭邀你共度春日

▲▼ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為打造兼具文化、教育與公益意義的親子活動，嘉義縣文化觀光局攜手南良集團、小森活共同舉辦「2025桃太郎村櫻花祭」，日前於民雄日式招待所文創園區溫馨登場。

文觀局表示，今年特別擴大公益參與，邀請上百位來自育幼院、經濟弱勢與特殊境遇家庭的親子免費參與活動，讓春日的祝福延伸至更多角落，陪伴孩子們留下難忘的童話記憶。

活動以「妖怪偷走櫻花」的原創童話劇情為背景，透過沉浸式體驗帶領家長與孩子走入奇幻世界。設計六大親子互動遊戲關卡，包含故事劇場、親子競技、創意飛盤挑戰等，讓孩子在冒險中展現自信，也讓家長重新找回與孩子攜手合作的快樂。

▲▼ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供）

為讓公益家庭能安心參與，主辦單位設置友善空間與輔具支援，讓每一位孩子都能平等參與、盡情玩樂。文觀局強調，文化觀光的價值不僅在於推廣地方之美，更在於擁抱每一個家庭、傳遞溫暖與希望。

除了精彩闖關活動，「桃太郎元氣糧倉」主題美食區也推出多款童趣造型餐點，讓親子在遊戲之餘一同品味快樂時光。「櫻花慶典心願祭」則邀請孩子寫下心願，與家長一起在櫻花樹下共享純真祈願的片刻，讓愛與希望在花開的季節悄悄萌芽。

▲▼ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場同步舉辦「春日親子市集」，結合在地職人手作、親子互動體驗及特色小物販售，創造多元共融的休憩空間。無論是公益家庭還是一般遊客，都能在活動中感受到嘉義民雄獨有的人情味與節慶魅力。

▲▼ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長徐佩鈴表示，「桃太郎村櫻花祭」不只是單一活動，而是一場關於愛與陪伴的春日旅程，藉由文化觀光與公益串聯，讓地方活動更具社會責任，傳遞「幸福旅遊、全民共享」的理念。

▲▼ 桃太郎村櫻花祭」號召百組公益家庭 體驗親子共遊的感動時光 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局感謝民雄鄉公所與在地社區熱情支持，凝聚地方資源與社群力量，共同打造屬於民雄的春季觀光亮點，誠摯邀請全國家庭一同參與「桃太郎村櫻花祭」，用笑容與陪伴，為孩子寫下一段最真摯的春日童話。

 
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