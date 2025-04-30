數位機會中心推動AI教育　助力義竹社區走進數位生活！

▲ 義竹數位機會中心深耕在地 數位創新營運打造AI創作新舞台 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

數位時代快速演進，嘉義縣義竹數位機會中心（DOC）今年轉型為數位創新型DOC，透過「新媒體藝術創客工坊」推動新媒體行銷、多媒體創客、數位社會關懷三大主軸，強化對義竹社區的服務與陪伴。

響應生成式AI技術的蓬勃發展，義竹DOC舉辦「E起AI話家鄉—第一屆生成式AI數位應用創作大賽」，鼓勵民眾運用AI創作具家鄉特色的數位作品。

此外，為提升大眾對AI應用的理解與實作能力，DOC也規劃三場AI線上講座，涵蓋「AI文字創作力」、「AI圖像生成力」及「AI整合應用力」，並邀請IG人氣網紅擔任講師，透過實例解析，引領學員掌握AI趨勢。

義竹DOC主任、義竹教會余啟運牧師表示，義竹DOC自109年設立以來，始終堅持「以人為本、從心出發」理念，陪伴鄉親從數位零基礎開始，一步步走進科技的世界，這幾年看見許多民眾能自己剪輯影片、製作Line貼圖，甚至操作AI工具，深感欣慰。

余啟運說，這次舉辦AI創作比賽，就是希望讓更多人相信，數位不是距離，而是連結彼此與家鄉情感的橋梁。

執行長陳柏廷指出，今年服務重點仍以三大主軸為核心，也很高興看到更多社區單位主動合作，共同開辦多元課程，例如與頭竹社區合作數位生態系課程，或是與鄰近社區合作推廣數位健康應用等，我們看到許多長輩學得很快，只要給他們機會、方法與陪伴，他們就能發揮潛力。

義竹數位機會中心近年不僅提供電腦、手機基礎課程，更積極導入AI、影音剪輯、數位行銷等進階課，成功協助在地民眾打造自有品牌與線上曝光，未來將持續以創新、溫暖與專業陪伴每一位鄉親走進數位生活，

詳細大賽資訊請上官方網站 https://yizhudoc.cyc.edu.tw/ 查詢。