嘉義縣率先推動結核病管理 　世代評價會議成效顯著

▲ 嘉義縣辦理世代評價會議， 精進結核病管理 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為提升結核病個案管理成效、降低傳播風險，分區辦理4場次結核病世代評價(Cohort Review)會議，首場在太保市衛生所舉辦，邀請疾病管制署技正黃建中就過去一年通報個案的診斷、治療與接觸者追蹤等關鍵環節，回顧檢討、訂定防治計畫，目標2035消除結核病。

衛生局分別在太保、大林、梅山和六腳辦理4場世代評價會議，由疾管署、衛生局、慢性病防治所及衛生所等醫療、公衛專業團隊組成，針對結核病個案進行整體回顧與評估機制，包括治療計畫是否妥適、服藥遵從性、治療成效以及接觸者追蹤檢查的進展，有助於及早發現潛在問題、強化個案管理，並提升整體防治。

嘉義縣採跨單位合作模式與落實結核病追蹤管理，擴大匡列接觸者、防堵疫情擴散，接觸者平均16.8人高於全國平均13.9人；同時加強潛伏結核感染檢驗，執行率高達99%，優於全國的97%；另外，鼓勵潛伏感染者治療，接受治療率68%高於全國66%，顯示嘉義縣防治結核病成效顯著。

衛生局長趙紋華表示，結核病是透過空氣及飛沫傳染，如有咳嗽超過兩週、咳痰、胸痛、體重減輕、食慾不振或夜間盜汗等症狀，應盡速就醫，透過照X光和驗痰，及早發現、及早治療，保護自己也保護家人。結核病可治癒，唯有積極配合治療並落實服藥，才能真正根除疾病、斷絕傳播。

若對結核病防治有任何疑問，歡迎撥打衛生局防疫專線：05-3620607洽詢，或至嘉義縣局官網查詢相關資訊。