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公司當砲房！已婚老闆狂激戰女員工　倉庫、辦公室、車內都玩遍

一名礦石老闆偷吃女員工，多次出國出差時同住一房。（示意圖，unsplash）

▲一名礦石老闆偷吃女員工，多次出國出差時同住一房。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

桃園一名女子小蕾（皆化名）與礦石公司老闆阿雄發展出一段不正常的婚外情，被認定嚴重侵害阿雄妻子小娟的配偶權。一審判決須賠50萬元，高等法院二審認為原判賠金額過高，將金額降至20萬元，小娟提出的額外上訴則被駁回。

法院判決指出，小娟和阿雄在2008年結婚，但15年後婚姻觸礁，於2023年6月協議離婚。小娟提告主張，在丈夫經營的礦石公司工作的女員工小蕾，明知阿雄已婚，但仍從2018年發展不倫關係，不僅多次前往巴西出差同住一間房，還把公司當砲房，輪番在倉庫、辦公室與車內激戰，破壞她的婚姻，讓她身心飽受煎熬，因此提出100萬元的精神賠償請求。

對此，小蕾反駁堅稱與阿雄的性行為並非自願，已提出妨害性自主告訴，但檢方因證據不足未起訴。小蕾也明確指出，小娟和阿雄的關係早已疏遠，婚姻名存實亡。且小娟甚至曾主動尋求她的協助，希望她安撫阿雄的情緒，以防他自殘傷害自己，強調自己並無意圖破壞他們的婚姻。

但是法院查明，雙方確實在2022年11月至2023年初期間，多次在公司內發生性行為且無異議。因此認定身為公司員工的小蕾，明知阿雄已婚仍與其發生不當關係，已超出正常社交範疇，確實侵害配偶權與破壞對方婚姻，應負侵權責任。

小蕾因一審被判賠償50萬元及利息而上訴，小娟則不滿賠償金額過低，提起附帶上訴，求償100萬元。高等法院審理後，雖認為一審判賠50萬元尚屬合理，但審酌雙方經濟能力及婚姻關係，決定降低賠償金額，最終判賠20萬元，小娟的上訴則被駁回，全案定讞。


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