檢察官王念珩保育國土有功　追訴黑心商扣3.9億獲行政院表揚

▲桃園地檢署檢察官王念珩（左4）指揮警政署保七總隊、桃園市警局刑警大隊查緝6加公司非法處理廢棄物出口境外案件，守護國土有功今天獲得行政院跨部會頒獎表揚。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官王念珩指揮警政署保七總隊刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊及桃園警分局，結合環境部北區環境管理中心、桃園市環境保護局偵辦桃園市6家民間公司非法處理廢棄物出口境外案件，查扣不法所得初估新台幣3億9479萬元案，成功守護國土有功獲得表揚，今（30）日在環境部舉行表揚大會，由行政院長卓榮泰率跨部會首長公開表揚。

桃園地檢署指出，台灣高檢署、環境部境管理署、內政部警政署於今天上午在環境部舉行「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」，展現政府強力維護國土環保成果及決心，由行政院院長卓榮泰、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高檢檢察長張斗輝等跨部會部會首長均到場勗勉。

▲桃園地檢署檢察官王念珩（右）指揮警方與環境部等跨部會單位偵辦廢棄物出口境外案件，守護國土有功獲得行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖／桃園地檢署提供）



桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，桃檢檢察官王念珩指揮保七總隊、桃園市警局刑事警察大隊與桃園分局等，結合環境部與桃園市環保局偵辦起訴吳姓被告等11人非法處理廢棄物出口境外案件，查獲堆置於某公司新屋廠、中壢廠等廠區內外廢棄物數量，及合併已佯裝貨物出口廢棄物，共計非法處理廢棄物總重量高達1萬1381公噸，不法所得估計約新臺幣3億9479萬元案，桃園地檢署提報法務部公開表揚。

本案被告等人堆置之廢棄物，嚴重破壞我國土環境及民眾健康甚鉅，將大量廢棄物偽充商品出口，嚴重危害我國在國際上之環保形象，所幸辦案團隊積極查緝，打擊犯罪產業鏈，遏止破壞國土行為。行政院長卓榮泰與法務部長鄭銘謙等人對於桃檢檢察官王念珩率同國土團隊戮力追緝環保犯罪給予高度肯定及勗勉，期許持續強化淨土工作。