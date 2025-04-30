國6「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」！5年9人墜橋亡...將延伸防護網

▲國道6號國姓交流道和橋聳雲天園區。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

國道6號東行線國姓交流道高架橋段「橋聳雲天」園區，於18、28日分別傳出一名男子墜落身亡事件，由於這是近幾年的第8、9起，2起憾事更事隔不到2周，立委馬文君特別召集高公局中區養護工程分局分局長呂文玉、南投段長王祐瑋討論，如何因應墜橋加強策進作為。

高公局中分局表示，經馬文君在112年8月間召集該局、國姓鄉長邱美玲於墜橋事發點會勘後，2年多來已窮盡所能辦理國6墜橋相關防治作為，並且相關防制措施都持續進行，包含交控中心CCTV加強監控、系統告警及應變處理、協調7隊加強巡邏增加見警率、增設紅藍爆閃燈加強警示效果，設置1925、1995、1980關懷牌面，事故班加強巡邏、工務段每日路巡、槽化區增設導桿阻絕車輛停放、高風險位置施設防護網，可惜墜橋事件依然再度發生。

▲立委馬文君於112年間要求高公局施作圍籬、防護網等，避免國道6號國姓路段發生墜橋憾事。（圖／資料照片，馬文君服務團隊提供）

馬文君表示，高公局對於管理及養護國道6號責無旁貸，所以經與高公局研討後做出結論：高公局將再延伸防護網到國姓隧道西口，以加強防護，因為屬新增工項，將積極優先辦理，預計相關防護網備料約3個月，施工時間約2個月、於10月底完成設置。

馬文君強調，預防勝於後悔，為避免相關憾事再次於國姓交流道高架橋段發生，實務上需要更多的努力，以達到維護安全，讓意欲輕生的民眾因不易進入該路段而打消念頭、避免仿效效應產生。