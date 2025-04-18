快訊／國6「橋聳雲天」再傳墜橋！男跌落70米慘死　5年來第8人

▲男子開車赴國道6號西行17.1公里處，留下遺書後墜橋身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子今天凌晨獨自開車前往國道6號國姓鄉「橋聳雲天」路段，將車停放在路肩後失蹤，疑似墜橋；警方和消防隊獲報後前往搜尋，搜尋超過8小時後，於今天早上於橋下地面發現該名男子，已明顯死亡，詳細原因由警方進一步調查中。

南投縣消防局指出，今天0時55分接獲國道公路警察第七大隊來電，表示於國道6號西行17.1公里處有自小客車停放路肩，但不見駕駛身影，疑似墜橋，國姓消防分隊接獲報案後，立即出動3車6人前往搶救。

國姓分隊於1時5分到達現場，立刻會同警方展開搜索，但因天色昏暗搜索不易，搜索近兩小時後無果，與轄區派出所商討於今天早上9時再度前往搜索，終於在9時45分在國道六號約17.1公里處正下方灌木叢，發現一名男性患者臥躺在草地中，經救護人員評估後已明顯死亡，轉交由警方處理。

案發原因有待警方進一步調查釐清，這也是繼2023年8月後，又一起於國道6號橋聳雲天園區的墜橋案件，而附近路段5年來已傳出8件墜橋案。

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