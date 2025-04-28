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相隔僅10天…橋聳雲天又爆墜橋「男駕駛摔70m慘死」！5年已9人亡

▲國道6號橋聳雲天路段，橋上與橋下距離約70公尺高，屢傳墜橋事件，5年來9人墜亡。（圖／記者高堂堯攝）

▲國道6號橋聳雲天路段，橋上與橋下距離約70公尺高，屢傳墜橋事件，5年來9人墜亡。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

國道6號國姓交流道有「橋聳雲天」之稱，5年來多次發生墜橋事件！高速公路局28日發現路肩停放一輛轎車，通報警方前往查看卻未見駕駛，最後在70米深的橋下發現駕駛，但人已明顯死亡，據悉，該處10天前才發生類似事件，至於詳細事發經過，仍有待進一步調查釐清。

南投縣消防局18日凌晨0時55分接獲國道公路警察第七大隊通報，國道6號西行17.1公里處有自小客車停放路肩，但不見駕駛身影，疑似發生墜橋事件，隨即派員前往搶救，但搜尋近2小時無所獲，於是隔日上午再前往搜救，最終在下方灌木叢中發現男駕駛，救護人員評估已明顯死亡，轉由警方處理。

事件發生僅10天，高速公路局人員28日值勤時發現，國道6號東行17公里處一輛自小客車停放路肩，通報國道警察前往查看，又未見駕駛行蹤，經搜救過後，於該路段下方發現駕駛，人已明顯死亡，據悉，這是該路段5年來發生的第9件墜橋案。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲國道6號橋聳雲天路段，橋上與橋下距離約70公尺高，屢傳墜橋事件，5年來9人墜亡。（圖／記者高堂堯攝）

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