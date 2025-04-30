炫車技出人命！　山西網紅特技場1人遭撞死…越野車失控畫面曝

記者廖翊慈／綜合報導

山西省臨汾市蒲縣「聚寶盆」汽車特技場近日發生一起致命事故。一輛越野車在進行漂移表演時，失控打滑撞上坑邊的工作人員，導致其當場死亡。該場地以汽車在泥坑中漂移、旋轉的「炫鍋」表演為賣點，不少網紅聚集在此，並透過直播吸引流量。

▲該名工作人員當時正在場邊加水。（圖／翻攝自微博）



據《新京報》報導，事故發生時，該工作人員正在坑邊加水，未配戴安全護具。當地救護人員表示，有派出救護車，但在途中被取消了，「對方說不用了，說有人拉走了。」目前取消救援的具體原因，尚未有單位公布。

影片顯示，一輛黑色越野車在坑內，來回擺動，像一顆球在盆內滾動，該輛車在一次倒退時，疑似失控打滑，未能及時減速，撞上在邊上的員工。畫面中，該名員工當場倒地不起。

▲該名工作人員當場死亡。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友表示，「出事前這裡天天擠滿網紅搞直播，主辦單位為了吸引眼球，不僅往場地裡注水，還往裡面倒洗潔精，故意讓地面打滑，讓車子失控甩尾更刺激，這不是拿人命開玩笑嗎？不知道這麼業餘又危險的表演，到底是怎麼過審的？」

當地緊急管理局工作人員證實，上述事故釀1人死亡，目前已成立聯合調查小組，事故具體原因仍在調查中。