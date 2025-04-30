女陶俑手拉手當「好閨蜜」逾千年　陸爆紅古物引「真閨蜜」打卡朝聖

▲北魏彩繪陶牽手女俑。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

洛陽博物館有一對北魏時期的「牽手女陶俑」，距今已有千年之久，是大陸國家一級保護文物。就在大陸五一假期即將來臨前，這對「閨蜜陶俑」在網友們的宣傳推播下，成為該博物館的「新晉網紅」文物，吸引不少「真閨蜜」前往朝聖打卡，甚至還有民眾特別換上古裝與文物合照，見證友誼。

▲現實生活中的女孩特別到洛陽博物館，在「好閨蜜」陶俑拍照打卡。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，近日有網友在小紅書上曬出打卡洛陽博物館牽手女陶俑的照片，引來近千萬網友的圍觀，熱度迅速上升到該平台榜二。在評論區，有許多網友也曬出了最近打卡這對女陶俑的照片。有網友表示，因為博物館的展品很多，之前這對陶俑並沒有太多人關注，只是因為近期有女閨蜜們穿古裝以陶俑為背景合影後，才在網上走紅。

遊客朱女士表示，她和閨蜜自駕前往洛陽博物館，打卡這對女陶俑，「服裝一個人168元（人民幣，下同）含妝造，當時人很多，需要排隊。」

洛陽博物館也曾提到，「彩繪陶牽手女俑」近期火爆出圈，受到觀眾的喜愛，同時也出現大家在該文物所在展櫃前排隊拍照，導致該區域出現擁堵，觀眾不便觀看其他展櫃陳展文物的現象，「為不負大家的關注與熱情，館方對該文物進行了展陳調整，將牽手女俑置於尾廳獨立櫃，以期滿足觀眾的不同需求。」

公開資訊顯示，這對彩繪陶牽手女俑，出土自洛陽宜陽縣馬窯村楊機墓，經專家斷定，年代為北魏，俑高17公分，兩名女陶俑牽手並立，梳著雙髻，面頰朱紅，紅唇鮮艷。穿著左衽寬袖上衣，下著大喇叭型長褲，束有腰帶。

