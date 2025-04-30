逾期繳不出保證金　今年全台已3旅行社遭廢照

▲交通部觀光署公布114年廢止或撤銷旅行業執照名單。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊熱度不減，但旅客遭丟包、發生旅遊糾紛事件層出不窮，交通部觀光署近日公布114年廢止或撤銷旅行業執照名單，包括位於台北市的松愛國際旅行社、台中市的全球國際旅行社及諦陽旅行社，因逾期未繳足保證金遭廢照。

觀光署今公告114年廢止或撤銷旅行業執照名單，其中包括2月11日遭廢照或撤銷的全球國際旅行社、2月19日遭廢照或撤銷的松愛國際旅行社、4月17日遭廢照或撤銷的諦陽旅行社，皆經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

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事實上，國內合法旅行社約9成以上皆有加入品保協會，一旦有重大缺失就可能遭品保協會出會，屆時業者就需向觀光署繳納150萬元保證金，若付不出就會面臨撤照，並啟動履約保證保險機制理賠。

由於疫後旅行團團費調漲，加上旅行社惡性倒閉、丟包旅客事件層出不窮。觀光署今年也修正旅行業管理規則，調高履約保證保險，乙種旅行業從200萬元調高至800萬元、甲種旅行業從500萬元調高至1500萬元、綜合旅行業從4千萬元調高至8千萬元。