南投縣璉紅盃幼兒足球賽開踢　36所幼兒園64隊小選手比腳賣萌

▲璉紅盃幼兒足球賽日前登場，南投全縣64隊爭鋒。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽今年邁入第6屆，共有來自縣內36所公私立幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員熱情參與，較去年成長2校4隊，南投縣政府指出，該縣推動幼兒足球已逐漸展現成效，深獲家長與學校重視參與。

「114年運動i臺灣2.0計畫－南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽」26日在縣立體育場舉辦，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，立委游顥，縣議員兼任縣體育會足球委員會主委簡峻庭、簡千翔、林儒暘，南投市長張嘉哲、南投市民代表江秀春都到場加油打氣；小小足球員場上大展球技，競爭激烈，萌態百出、精彩有趣。

縣府指出，本次比賽由南投縣體育會、足球委員會、南投縣璉紅臺體足球培育發展中心共同承辦，採4隊分為1組，除頒發冠軍與優勝盃，璉紅企業特別贊助每位小選手一面印有姓名的客製化獎牌，縣府則頒發優勝獎狀，大會也選出5位表現優異的小選手，頒發「最佳球員獎」、「最有潛力獎」、「最佳勇氣獎」、「金手套獎」及「金靴獎」，鼓舞激發孩子們的自信心，並成為他們未來成長路上的肯定與動力。

王瑞德說，縣府大力推動該縣足球運動，而簡峻庭帶領縣體育會團隊的努力，璉紅企業董事長莊瓊紅6年來持續贊助球衣與足球，積極協助偏鄉學校參與足球運動，臺體大學退休教授、現任中華民國足球協會副理事長暨南投縣璉紅臺體足球培育發展中心技術總監趙榮瑞教授，提供寶貴專業資源與指導，更是功不可沒。

簡峻庭表示，「璉紅臺體」南投縣足球培育發展中心揭牌6年來，在四級制足球發展目標下，藉由引進體大專業教練資源，該縣足球自幼兒園、國小至國中，足球運動從基層扎根工作現已銜接至部分高中職學校，並配合體育署推動的足球扎根計畫及運動i臺灣2.0計畫，期盼讓足球成為南投的全民運動；今年3月於高雄舉辦之全國原住民族運動會五人制足球賽中，南投縣青少女組、少男組及少女組皆榮獲亞軍佳績，充分展現南投足球實力與成果。

趙榮瑞指出，足球扎根應從幼兒園階段開始，透過遊戲化教學引發孩子興趣。美國研究顯示，幼兒規律運動有助於學習力與腦力發展，因此本賽事設立初衷之一，亦在鼓勵孩子多親近戶外、避免過度依賴3C產品，開發無限潛能。