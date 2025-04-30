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替「剴剴案」惡保母辯護！6法扶律師被網暴　北律罕見回應了

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，場外抗議民眾怒吼劉氏姊妹「保母殺人、餓死剴剴」。（圖／記者黃哲民攝）

6名法扶律師為剴剴案兩名保母辯護遭網路謾罵，台北律師公會發聲明。（資歷照／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

法扶基金會為剴剴案劉氏姊妹各指派3位辯護律師，其中幾位兼任全律會或台北律師公會幹部職務，共6位律師免費替兩姊妹做義務辯護，引發社會輿論，網路也出現不少對律師團的謾罵。對此律師公會發表聲明，強調根據憲法，「任何人都有權利委請律師」，律師的使命是為了保障人權、維護社會正義，不應該受到謾罵、羞辱與威脅。

台北律師公會認為，不少替社會矚目民事、刑事案件辯護的律師，經常遭不理性人士以言詞、文字，加以攻擊、羞辱，甚至威脅，因而特別發出聲明。

台北律師公會指出，當事人有選任律師的權利，在民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟上都是如此，這也是憲法第8條及第16條人身自由及訴訟權保障的範圍，尤其為追訴方檢察機關為國家公權力代表，以豐富的國家資源去蒐羅對被告不利的證據，而被告不僅欠缺資源及權力，也對法律程序陌生，所以現代法律制度方會設計辯護律師這個角色，以保障被告受律師有效協助，在檢辯雙方提出所有事實及量刑因素，再由法官（含國民法官）以公正及充分瞭解案情及犯罪形成的各項因素後，決定被告有罪無罪及最適當的刑度。

台北律師公會強調，任何人都有權利委請律師，而律師的職責在於恪守律師倫理，並爭取當事人權益。在於使審判者於個案中不會忽略任何應考量事實及因素，讓當事人獲得正確及適得其所的判決結果。職是，律師基於自治自律之獨立性精神，以保障人權、捍衛制度所展現的訴訟行為，實不應受到謾罵、羞辱與威脅。

台北律師公會表示，民主法治得來不易，健全訴訟制度與確保公平審判，是維繫民主法治的重要基石。律師本於被告利益提供實質有效的訴訟協助，是律師自始的存在價值與使命。台北律師公會希望民眾理性瞭解訴訟制度及律師職責，避免以言詞、文字對辯護律師及其家人進行攻擊、羞辱甚至威脅，公會也支持所有會員依法行使律師職務的權利，以實現律師保障人權、維護社會正義的使命。

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