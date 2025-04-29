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捷運桃園長庚線啟動　市府團隊16公里全線踏勘

▲捷運桃園長庚線啟動市府團隊16公里全線踏勘

▲捷運桃園長庚線啟動，市府團隊16公里全線踏勘。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市府積極推動的捷運桃園長庚線再傳新進展！捷運工程局邀集都市發展局、交通局、水務局及桃捷司等跨局處團隊、近60位專業人員，由捷運工程局劉慶豐局長29日親自率隊，再次展開全線徒步16公里踏勘，展現市府高度重視地方建設、整合跨域資源的行動力與決心。

劉局長表示，今日現勘後，府內相關單位已針對沿線場站、公有土地及未來整合開發效益進行盤點與交換意見，後續路線完成初步規劃後，將適時辦理地方說明會，傾聽地方居民意見，以完善桃園長庚線之規劃成果，共同創造市民與政府雙贏局面，讓桃園市及新北市民享受樂活與便捷的捷運路線，建立宜居的幸福城市。

未來，當桃園長庚線全線通車，龜山地區居民將能快速銜接至新北林口，串連雙北與桃園的生活節奏，不但讓民眾通勤更加便捷，也讓長庚醫療、文教、產業園區之間的交流更加密切，為地方帶來龐大發展動能，這條新線不僅是捷運建設，更象徵著桃園邁向宜居、永續與智慧城市的重要一步。

▲捷運桃園長庚線啟動市府團隊16公里全線踏勘

而此次路線踏勘不僅是路線規劃的重要環節，更是桃園捷運藍圖由紙上走向實踐的關鍵一步。踏勘全程16公里，路線橫跨桃園、龜山與林口等地區，涵蓋多個潛力場站與未來開發區位。

捷運桃園長庚線除了進一步強化桃園第二階段路網與串聯雙北捷運的重點路線，更可以提升大眾交通運輸的便利性，促進區域均衡發展及打造宜居城市，藉由實地踏勘，並聽取台灣世曦公司人員說明及傾聽地方人士等各方意見，期能加速完成可行性研究工作，並以115年完成可行性研究報告送中央審議為目標。

建設桃園長庚線，可降低區域間的交通壅塞衝擊，並且提供桃園至長庚就醫及通勤者的需求。對此，劉慶豐局長表示，桃園長庚線為桃園第二階段路網優先推動路線之一，初步規劃採輕軌系統建置，沿線將串聯桃園、龜山、林口等地區，完成後，可有效紓解桃園市都會核心與龜山、新北林口地區交通流量，解決地區性交通問題，打造綠色友善的軌道運輸系統。

桃園長庚線未來也將與現有捷運機場線、棕線及規劃中的捷運青線等重要路線交會，透過路網整合與轉乘便利性提升，將桃園打造成全臺最具串聯效能的軌道交通城市之一。劉局長補充：「我們正致力打造一個綠色、智慧、友善的運輸系統，讓市民不再依賴私人運具，真正實現以人為本的交通願景。」包括：立法委員牛煦庭、陳雅倫議員、李宗豪議員與孫韻璇議員等地方人士隨同踏勘。

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