興達電廠2機組「燃煤發電」109、156小時　高市府要求如期除役

▲興達電廠連日「燃煤發電」，環保局派員進場查核機組操作情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

核三廠2號機5月17日正式停機除役，台灣進入「非核家園」，但20日就傳出台電位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組緊急開機，引發外界質疑。高雄市環保局今日強調，未核發展延許可，2021年2月已明確要求台電公司規劃2部機組均須於2025年除役，要求如期除役立場不變。

環保局表示，興達電廠3、4號機組操作許可證期限至去年9月30日屆期，高雄市環保局已駁回展延許可申請，另依據環評法相關規定，興達電廠燃氣機組更新改建計劃3、4號機組於去年底轉為備用機組，啟動時機為備轉容量率低於8%時，且全年運轉不可以超過720小時，未達備轉容量啟動條件，3、4號機不得操作。

▲興達電廠連日「燃煤發電」，環保局派員進場查核機組操作情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局重申，要求該2部機組如期除役之立場不變。興達電廠3、4號機組為備用機組，除有啟用條件限制外，並有使用時數也訂有上限，與台中電廠機組領有有效操作許可下電廠正常運轉的情況完全不同。

統計至今日上午10時，興達電廠3號機組累積使用109小時、4號機組使用156小時，總用煤量約3.2萬公噸，使用量為2021年之1.6％，也已派員查核現場操作情形及全時監控管道排放情形，確認管道排放濃度符合高雄市電力業加嚴排放標準。

環保局表示，要求興達電廠相關備用機組啟用均需提前通報，說明原因及預計使用時間，環保局將派員全程掌握使用情形，嚴格掌控2部機組使用時數。