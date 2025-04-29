　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

減輕稅務壓力！符合4大類之一享「長照特別扣除額」

▲▼無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，都可申請減除長照特別扣除額。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，都可申請減除長照特別扣除額。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為減輕納稅人照顧身心失能家屬負擔，無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，每人每年可減除長照特別扣除額12萬元。報稅季即將到來，花蓮縣衛生局提醒民眾，若家中有需要長期照顧的身心失能親人，千萬別錯過申報「長期照顧特別扣除額」的機會，減輕家庭照顧者的稅務壓力。

▲▼無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，都可申請減除長照特別扣除額。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

 花蓮縣衛生局長朱家祥表示，因應近年來人口結構改變，少子化及人口老化日趨嚴重，為減輕家庭養育子女及照顧身心失能者的負擔，政府自108年度起增訂「長期照顧特別扣除額」，以協助照顧者減輕租稅負擔。「長照照顧特別扣除額」適用於納稅義務人本人、配偶或列報扶養的親屬，衛生福利部公告為需長期照顧的身心失能者，並未符合排富條款者，即可申報。

▲▼無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，都可申請減除長照特別扣除額。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮衛生局指出符合以下其中一種情況即可適用：

1.聘僱外籍看護工者（例如：透過合法仲介聘用移工照顧失能者）。
2.自行照顧失能親人者（在家自行照顧，未聘請看護亦可適用）。
3.失能等級為2至8級，且使用長照服務者（例如接受居家照顧、日間照顧等政府補助的服務）。
4.入住住宿式長照機構達全年90日以上者（如安養中心、護理之家等機構）。

▲▼無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，附上證明文件，都可申請減除長照特別扣除額。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，資源要花費在刀口上，長照扣除額是希望協助所得中、低的家庭而非全部，所以設有排富條款，若符合以下任一條件，則無法申報長照扣除額：綜合所得稅適用稅率達 20% 以上者（含20%、30%、40%稅率級距）、股利採28%單一稅率課稅計算者及基本所得額超過門檻金額，這些條款主要是針對高所得族群設計，以維持資源分配公平性。
 
花蓮縣衛生局呼籲，報稅在即，符合資格的民眾不要錯失機會，請民眾在報稅前先行檢視自己或家人的資格，確認是否可以申報長照扣除額。

相關資訊可至國稅局「長期照顧特別扣除額專區」查詢，或撥國稅局稅務諮詢專線0800-000321及長照專線1966洽詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨新北市黨部書記長　遭羈押禁見
1件衣服暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」
譚敦慈弟發現貧血「1個月後罹血癌」　醫揭4警訊
房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打剩100塊」　大票推1吃法
男大生半工半讀命喪國道　母將來台認屍
11-12月千萬發票　最後得主現身！財部證實已領獎
男遊客空中滑索自拍　「意外拍到恐攻」多人中槍倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

珊瑚產卵季！潛海戰將清除石梯坪廢漁網　迎接海岸「夏之雪」

公廁3不！花蓮試辦智慧廁所　遠端監控人流、異及時加強管理

花蓮生活物資券增額至1千！統一超商可使用　速領取逾期不補發

減輕稅務壓力！符合4大類之一享「長照特別扣除額」

被控率眾鬧場！台南議員蔡育輝嗆林俊憲　「有證據我辭職」

崑大餐飲系學生拉花技藝驚豔全場　競賽4獎入袋摘雙料冠軍

鄭成功中樞祭典隆重登場　台南平戶金門共見364年跨海情誼

移工酒後坐排水溝昏睡　里港警守望見異狀急救援

台鹽連續13年力挺！　陪伴伊甸身障青年逆風展翅迎向自立

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

珊瑚產卵季！潛海戰將清除石梯坪廢漁網　迎接海岸「夏之雪」

公廁3不！花蓮試辦智慧廁所　遠端監控人流、異及時加強管理

花蓮生活物資券增額至1千！統一超商可使用　速領取逾期不補發

減輕稅務壓力！符合4大類之一享「長照特別扣除額」

被控率眾鬧場！台南議員蔡育輝嗆林俊憲　「有證據我辭職」

崑大餐飲系學生拉花技藝驚豔全場　競賽4獎入袋摘雙料冠軍

鄭成功中樞祭典隆重登場　台南平戶金門共見364年跨海情誼

移工酒後坐排水溝昏睡　里港警守望見異狀急救援

台鹽連續13年力挺！　陪伴伊甸身障青年逆風展翅迎向自立

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

獨／台中男持刀追趕救護車「猛拍車窗」　救護人員直衝派出所

快訊／罷綠涉不實連署！　國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

驚險瞬間！新北公車剛起步撞倒UBike　女騎士倒地險遭輾

網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

地方熱門新聞

桃園「德和路一段」第一階段工程　4/30通車

桃園豪雨成災　籲徹查排水與下水道建設

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

雲林漁港大升級！逾1.4億改善設施與淤積

雲縣府及朝天宮聯合推出「乙巳年北港進香旗」

林俊憲批陳亭妃「藉藍打綠」陳亭妃稱黨內是競爭不是鬥爭

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

丹大部落木工培訓生產基地首期學員結訓

力暘綠電案台南市經發局：秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

租賃住宅講座及租屋博覽會於暨大登場

被控率眾鬧場！台南議員蔡育輝嗆林俊憲

台鹽連續13年力挺陪伴伊甸身障青年逆風展翅

吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

鄭成功中樞祭典隆重登場台南平戶金門共見364年跨海情誼

更多熱門

相關新聞

稅額試算通知書25日寄出　財政部4步驟教你完成報稅

稅額試算通知書25日寄出　財政部4步驟教你完成報稅

113年度綜合所得稅申報下周四（5/1日）開始，財政部表示，符合稅額試算服務者，稅額試算通知書及相關書表已在昨（25）日掛號寄出，收到資料後，4大檢視步驟協助完成報稅。

壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善

壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善

薑是老的辣！高齡族成3稅繳納主力　65歲以上「老闆」超過29萬人

薑是老的辣！高齡族成3稅繳納主力　65歲以上「老闆」超過29萬人

吃牛肉麵竟撈到蟑螂！他崩潰：真的快吐了

吃牛肉麵竟撈到蟑螂！他崩潰：真的快吐了

睽違291天一軍開轟　范國宸壓力釋放

睽違291天一軍開轟　范國宸壓力釋放

關鍵字：

稅務壓力衛生局符合4大類長照特別扣除額

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面