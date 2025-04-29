不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

▲民進黨立委陳瑩。（資料照／陳瑩委員國會辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

4月初，發生東成風力發電的爭議，有不肖人士刻意將該民間開發案，指控是民進黨政府的開發計畫，甚至邀請原住民支持「反對東成風力發電」，卻拿「罷免陳瑩連署書」欺騙連署。對此，民進黨立委陳瑩表示，網路造謠行為，將提出檢舉，至於有人假借邀請原住民支持「反對東成風力發電」騙罷免連署，她也將彙整證據後，採取法律行動。

近來有特定人士在桃園邀請原住民連署「反對東成風力發電」，可是最後拿給族人簽名的是「罷免陳瑩連署書」，且散播「罷免陳瑩，風力發電就不會蓋」的說法。對此，一位國會助理表示，用這樣的話術欺騙原住民，這個行為已經違反選罷法第98條第1項第2款，運用非法方法取得連署。

陳瑩怒批，這種栽贓嫁禍的手法，是掛羊頭賣狗肉的騙連署行為，甚至還到文化健康站騙老人家連署，這是非常可恥的小人行為，絕對會搜集資料採取法律行動。

有關東成風力發電，是擬於台東縣成功鎮、長濱鄉設置風力發電廠，規劃設置25部風力發電機組，開發內容包括風機、陸域輸電線路及自設升壓站，將於沿岸設有58部（支）陸域發電風機，但該案引發當地反彈。

對此，陳瑩表示，沒有民意支持，地方政府反對，又加上這個開發案的規劃，幾乎都是要用公有土地，這根本是個不可能的開發案。

由於該開發案不被民意支持，加上被地方指控是政府的開發案。對此，環境部長彭啓明表示，有些特定團體刻意在社群平台的造謠行為，將彙整後一併提出檢舉。