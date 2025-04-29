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連假前航班全取消！幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

中國幸福航空無預警宣布取消4月28日至30日的所有航班。（取自幸福航空官網）

▲幸福航空無預警宣布取消連假前所有航班。（圖／幸福航空官網）

圖文／鏡週刊

在中國「五一」連假即將到來前夕，中國大陸幸福航空突宣布暫時停飛，4月28日至4月30日的所有航班全面取消。受影響旅客無法搭乘原定航班，消息曝光後迅速登上微博熱搜，引發網友熱議。

根據中國媒體「紅星新聞」報導，幸福航空於27日晚間通知員工，稱公司將進行「優化升級」，但同時多位員工接到通知，4月28日起暫停上班。公司內部流出航班調整通知單，確認28日至30日航班全數取消。幸福航空一名高層證實停飛消息，並表示是否恢復航班將於28日召開會議後另行通知。

有員工透露，公司早已陷入財務困境，不僅拖欠員工薪資半年之久，還有飛行員、空服員、地勤人員因生活困難，被迫兼職送外賣、開網約車維生。甚至連前書記也曾為追討薪資，與公司對簿公堂。如今公司經濟困境爆發，已經影響正常營運。

山東「海報新聞」記者指出，目前幸福航空官網已無法查詢任何在售機票，客服電話也難以接通。據了解，幸福航空成立於2008年，現有員工超過1,000人，旗下擁有30架飛機，航線遍及哈爾濱、長沙、大連、威海等地，曾以「本土特色航空」為目標，但近年屢傳財務危機。

目前幸福航空方面尚未對未來營運計畫給出明確說法。有高層透露，公司「仍在努力籌措發薪資金」，未來發展將視28日會議結果而定。


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