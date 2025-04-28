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世新大學原創影集《惡靈世界》　6月東森戲劇首播

圖一：世新大學原創影集《惡靈世界》將於6月1日起每週日晚間9點在東森戲劇台首播，主演群一同出席上檔記者會。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學原創影集《惡靈世界》將於6月1日起每週日晚間9點在東森戲劇台首播，主演群一同出席上檔記者會。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學投拍、原創影集《惡靈世界》，將以其獨特的題材和創作極限震撼全台，成為台灣第一部由大學獨力完成的原創影視作品。這部耗資新台幣4000多萬元的影集，將於6月1日起每週日晚間9點在東森戲劇台首播，MOD平台的靖天電視也將接檔播出。影集結合大量武術和特效，並邀請黃仲崑、湯志偉、王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟等多名校友演員助陣，拍攝現場如同大型同學會，展現世新大學的強大創作能量，象徵著學術與實務的完美結合。

世新大學校長陳清河期待《惡靈世界》在首播後能拓展至更多平台，讓更多觀眾欣賞這部優質原創戲劇，並分享世新大學的教學成果。他認為世新大學作為培養傳播人才的重鎮，肩負著重大責任，將繼續製作更多優質的影視內容，分享、回饋社會。

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圖二：世新校友、資深演員黃仲崑（右）、湯志偉（左）領銜多位新生代校友演員演出《惡靈世界》。（圖／世新大學提供）

▲ 世新校友、資深演員黃仲崑（右）、湯志偉（左）領銜多位新生代校友演員演出《惡靈世界》。

《惡靈世界》由世新大學師生及校友聯手打造，從劇本創作到片頭片尾曲，均為百分百校內原創。影集的拍攝過程中，結合了大量武術和特殊化妝課程，並在世新大學的LVS智能攝製基地拍攝部分特別場景，呈現出超凡的視覺效果。還有60多場動畫特效的運用，更是為這部影集增添了不少看點，展現國產劇近年少見的視覺效果。

影集片頭歌曲《消失的邊界》由世新大學流行音樂產業研發中心師生校友創作，作詞作曲為廣電系專任老師林家儀、編曲為廣電系兼任張廷瑋，都是世新校友，主唱則為正在服兵役、特地請假出席記者會的學生歌手張啟恩。

圖三：世新校友演員王上菲（左）與王傳一（右）飾演國安局第九處行動隊幹部。（圖／世新大學提供）

▲ 世新校友演員王上菲（左）與王傳一（右）飾演國安局第九處行動隊幹部。

《惡靈世界》劇情圍繞著由黃仲崑、湯志偉領銜的世新校友演員，包括王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟，在劇中組成了對抗看不見得邪惡勢力的「國安局第九處」，也分別挑戰了過去不曾嘗試的戲路和動作戲，展現精湛演技。其中，王上菲飾演的行動隊副隊長江玲，開拍前勤練功夫並在戲中展現剪刀腿飛踢的精彩表現。涂善存化身密宗的轉世活佛，全身刺滿藏傳佛教圖騰，面臨保持體態和刺青完整的雙重挑戰。鍾岳軒飾演通靈少年，拍攝期間同時有綜藝節目在身，他和涂善存期間還趕了幾場跨年晚會，一時有分身乏術之感，不過，他們對能回母校拍戲，感到無比興奮，回顧當年在校學習的過程，資深學長黃仲崑和湯志偉，更有「恍如隔世」的感慨，更對學校設備大幅進步感觸良多，無比羨慕現在的學弟妹。

王傳一在《惡靈世界》中擔任國安局行動隊隊長，雖然他並非世新校友，但與王上菲在劇中形成了生死與共的夥伴關係，兩人除了展現大量精彩的動作戲外，還隱約流露出深厚的情感與默契。顏毓麟和李沛旭則分別飾演大魔王達卡魔的化身與真身，顏毓麟巧妙地將邪惡隱藏於神父的外表之下，充分展現其演技功力，轉戰健身領域的李沛旭則笑說自己每每一上場，就被導演要求秀出健壯的好身材。

圖四：世新校友演員涂善存（右）、顏毓麟（中）、鍾岳軒（中）分別演出密宗活佛、暗黑神父與通靈少年。（圖／世新大學提供）

▲ 世新校友演員涂善存（右）、顏毓麟（中）、鍾岳軒（中）分別演出密宗活佛、暗黑神父與通靈少年。

林家佑以年輕帥氣的茅山道士角色亮相，揮舞桃木劍如虎添翼，他的搭檔大元則飾演韓國薩滿女巫，兩人有多場驚豔的武打場面。大元在拍攝前由老師加強舞蹈和動作訓練，戲中以嬌媚的姿態吸引眾人目光，並與林家佑上演激情吻戲。此影集殺青後，大元與歌手鼓鼓完成結婚登記，而今日的上檔記者會正是她婚後首次公開亮相。

世新大學表示，《惡靈世界》是一次全面性的學用合一實踐，從劇本IP的開發到智慧產權和財務模型的管理，再到舞美創作和完整的攝製後製流程，都是垂直縱深的展開。這樣的製作模式，不僅讓校內師生得以從各個層面參與，也為學校在面對少子化衝擊下，強化辦學特色提供了成功的範例。這部影集的獨特題材和創新製作方式，不僅是世新大學的榮耀，更預告著台灣影視影視創作領域產學合作的一大步。

圖五：世新大學校長與學生演員們與校友演員一同合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長與學生演員們與校友演員一同合影。（圖／世新大學提供）

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