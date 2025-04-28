政府修法「6情形」將禁對外投資　經濟部：台積電先進製程一定留台灣

▲《產業創新條例》新法加強國外投資審核，經濟部重申，台積電最先進製程一定會留在台灣。（圖／記者廖婕妤攝）

記者趙蔡州／綜合報導

《產業創新條例》第22條修正案近日三讀通過，條文除了加強對外投資的審核外，也增訂違反規定且屆期不改善，或影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響者，最高可開罰1000萬元，預計最快今年年底前實施。經濟部強調，不論修法前後，台積電最先進製程一定會留在台灣。

立法院日前三讀通過《產業創新條例》部分條文修正案，為了因應國際社會高度關切的經濟安全議題，並保護我國關鍵技術，適時增修第22條及第67條之3等對外投資監督機制，第22條將加強公司對國外投資的審核，第67條之3則增訂相關的違規罰則。

新修的產創條例第22條規定，公司從事國外投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術、達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，且國外投資若有「影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象」等6情形，政府將不予核准投資。

若公司未申請核准就進行投資，根據新增的第67條之3規定，可以處5萬元以上100萬元以下罰鍰，期限內未改正者，得按次處50萬至最高1000萬元罰鍰；公司進行國外投資後，若出現影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，且未改正者，得按次處50萬至最高1000萬元罰鍰。

由於台積電日前宣布將加碼投資美國1000億美元，引發外界擔心台積電技術是否會外流，如今產創條例第22條三讀後，外界也關注台積電的國外投資審核，是否需符合所謂的「N-1」，也就是在國外生產的製程一定要比台灣落後一個世代，以防止技術外流。

經濟部表示，新修的條例明定，公司特定國家、地區，或涉及特定產業或技術，都必須事先申請，且不論修法前後，政府都會根據是否影響國家安全、是否影響國家經濟發展等審查海外投資案，公司企業也不會把不穩定的製程移到海外，最先進的製程一定會留在台灣。

至於產創條例新法何時上路，經濟部表示，他們將會同財政部在6個月內完成租稅優惠條文子辦法訂定，包含第10條之1增加的AI及節能減碳項目適用範圍、第23條之1投資新創事業相關規定、第23條之2國家重點發展產業適用範圍等事項，待子辦法訂定完備後，才會報請行政院訂定上路時間。以此推算，最快有望在今年年底前實施。