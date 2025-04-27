獨／板橋畫師遭前夫槍殺　簡訊求救閨蜜「他要拿壞東西過來」

▲板橋命案，檢察官、法醫到場相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市板橋區文聖街27日凌晨2時許傳出一起槍擊案，35歲謝姓男子為了挽回婚姻，與前妻35歲陳女發生爭吵，謝男先外出買啤酒，返家後竟持槍朝陳女頭部擊發，造成陳女當場死亡；隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死。據了解，在案發前10分鐘，陳女曾傳訊給友人，表示正在與前夫激烈爭吵「他要拿壞東西（槍枝）過來」，友人雖立即聯繫陳女胞妹並報警，但仍來不及阻止憾事。

據了解，謝男與陳女曾是夫妻關係，2024年7月間結婚，沒想到婚姻生活維繫不到一年，今天3月間就因謝男有暴力傾向，2人簽字離婚；但離婚後2人仍同住在文聖街承租的畫室2樓。鄰居指出，謝男與陳女感情不睦，經常發生爭吵，還曾目睹謝男在畫室門口毆打陳女、將她壓在地上猛力拉扯頭髮，今年1月間就曾因此報案，但警方到場後雙方均表示不提告，最後不了了之。

▼ 新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，在命案發生前10分鐘，陳女曾傳訊給好友，表示又與前夫發生激烈爭執「他要拿壞東西（槍枝）過來」，當時好友擔心陳女可能出事，立即聯繫陳女胞妹，同時報警處理，但當警方與陳女妹妹到場進入二樓臥室時，陳女已經頭部中槍、倒臥在血泊中，而謝男也自戕昏迷，失去意識。

根據警方了解，死者陳女是一名畫師，租下住家樓下空間與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課；而兇嫌謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科，今案發前約凌晨1時許，謝男曾步行外出到60公尺外的超商買啤酒，返家後隨即與陳女發生爭吵，並於2時50分許發生憾事。目前檢警正在板橋殯儀館相驗陳女遺體，詳細案發原因、槍枝來源以及確切死因仍待警方進一步釐清。

▼ 新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

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