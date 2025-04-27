為改善家境…19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍每天哭　一票人指這原因



▲19歲少女當酒店妹。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

一名網友表示，她19歲入行當酒店妹，為了改善家境才工作，而她克服外貌、才藝等問題上位，卻遭到幹部冷凍，工作量大減，壓力讓她每天哭。而有人推測，是幹部逼她做Ｓ。

原PO在論壇《Dcard》發文，她在酒店做了將近2年，16歲那年家庭遇重大變故，弟弟剛出生，爸爸下半身癱了，而她改成夜校半工半讀，但存錢速度太慢，搬出來自己住後，兼了兩份工，考上大學又休學，「我是為了追求能賺更多錢，想改變家裡的現況，加上我的家庭並不能給我幫助，我也想要有自己的房子，一個可以安身立命的家，所以在19歲的時候我開始了酒店的生活。」

原PO表示，一開始確實賺很多，一個禮拜4天班可以領3萬，一個月加起來賺6位數，而她也想讓自己變好看，嫉妒心跟攀比心會越來越強烈，所以跑去抽脂填胸，努力保養皮膚，她的長相是在路上會被搭訕的程度，身材也不錯，「但是這行太嚴格了，沒有提升自己，好像就真的比不過人家，我也有努力學會唱歌，學習旁邊小姐妹的談吐，看看她們都是怎麼讓自己留在包廂裏面的，後來我確實有上得越來越好，去年年底賺了我八大當月最高的薪水（6×）。」

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原PO指出，後來幹部不愛叫她，變得比剛入行還慘，壓力大到天天哭，她認為自己是會察言觀色的人，要乖就乖，想炒熱氣氛會比客人還瘋，現在甚至一整晚連小框都沒有，「最近每天下班就是失魂落魄，我有考慮到是不是得罪到公司的人，但是又不太可能，我在店裡並不是會抱怨幹部或是給他們找麻煩的人，甚至會因為幹部的拜託，而更盡力的讓客人玩得開心。」

此文一出，不少人紛紛留言「你可以考慮換店家跟經紀人談」、「我真心希望有一天，妳能過上不用再煎熬的日子」、「會不會是因為妳在框店，但框出去後沒讓客人滿意，久了老爸就不推了」、「有接S嗎？還是經紀有跟妳談過這方面的話題？除此之外只剩下經紀或跟經紀比較好的小姐有什麼原因要搞妳，不然只剩下喜新厭舊了，妳以為妳做的很好但其實有其他人玩的比妳更瘋更敢」。

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