　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了

有民眾透露，自己是外食族，一天餐費就要500元相當驚人。（示意圖／達志）
▲有民眾透露，自己是外食族，一天餐費就要500元相當驚人。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

物價上漲讓民眾叫苦連天，連伙食費的開銷也變得相當驚人。一名男網友透露，每兩天就要去超商領錢，換算下來一天就要花500元在伙食費上，對此感到驚訝，貼文一出後引發網友熱議，許多人心有戚戚焉表示，「500是吃便當吧，餐廳一餐都不夠。」

一名男網友在PTT版上發文表示，他最近發現，自己每2天就要去超商領1000元，而且只用在吃3餐，換算下來每天光餐費就要500元，被物價嚇壞。

貼文一出後，網友們紛紛表示， 「外食族一天500已經是低標了」 、 「500是吃便當吧，餐廳一餐都不夠」 、 「隨便都超過500，除非都吃便當」 、 「假日2人出去吃一餐就破千」 、「有錢真好，一堆人一天吃不到300」、「你也沒說你怎麼花，吃什麼？我是不用500啦 ，早餐水煮蛋加牛奶，午餐120便當，晚餐120便當，不喝飲料，給你參考」、「台北一天吃不到300+1，沒有員工餐廳的，公司還是早早離吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，一位女網友分享自己一天的餐費，早餐加拿鐵大約120元；中午吃健康餐加一份雞胸肉，或是便當搭配超商的沙拉，大約150元至180元；晚餐選擇比較多樣化，大約在200元左右，平均每天餐費也要500元。讓她不禁感嘆「也不是吃多好平均一個月1萬5，只能安慰自己，活著要對自己好一點。我還生活在中部，如果在台北要健康點，一個月餐費可能要2萬了。」

對此，不少網友則建議她自己煮，會比較省錢， 「你算的還是低消而已」 、 「外食想營養均衡大概就是這個花費」 、 「一天兩餐，其中一餐自煮，就很省又健康」 、 「早餐自己準備應該很省錢吧」 、 「早餐便利商店配對組合，比早餐店還便宜」 、「拿鐵改豆漿。」

延伸閱讀
父母雙亡被爺奶帶大！與妻吵架岳母竟嗆「這1句」　人夫超心寒：還能走得長遠嗎
孕婦日式餐廳吃到老鼠！　她吃到一半才發現「整隻死屍」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女畫師遭槍殺！畫室臉書發聲
今年首颱有望成形！氣象署最新預測
被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘
李珠珢遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭內幕
別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了

為改善家境…19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍每天哭　一票人指這原因

老公外遇不回家！人妻「1原因」離不下去：我不是沒骨氣

小時候「都聽過1句口頭禪」！萬人爆共鳴：用台語更嗆

風格舒服又不尬！網大讚「1位YouTuber」的影片：爸媽也喜歡

鋒面今晚報到「明天全台有雨」　周二起回溫又放晴

南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

朋友嘴砲問「喜歡姐姐男友？」　親妹秒變臉！她震驚：頭皮發麻

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了

為改善家境…19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍每天哭　一票人指這原因

老公外遇不回家！人妻「1原因」離不下去：我不是沒骨氣

小時候「都聽過1句口頭禪」！萬人爆共鳴：用台語更嗆

風格舒服又不尬！網大讚「1位YouTuber」的影片：爸媽也喜歡

鋒面今晚報到「明天全台有雨」　周二起回溫又放晴

南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

朋友嘴砲問「喜歡姐姐男友？」　親妹秒變臉！她震驚：頭皮發麻

林哲熹赴北極危機重重！　親目睹「巨大浮冰眼前崩裂」震撼畫面突感觸

「逃脫畫室」常駐女畫師遭槍殺！畫室公布課程退費事宜

直擊／SJ D＆E合體了！銀赫拍Vlog衝上台　換成情侶裝：東海，我愛你

香港金像獎／女星紅毯深U炸出「深邃事業線」　邪惡視角被看光！

「最強阿北」艾夫伯BCL首秀狂飆　22分7籃板4助攻領軍國王奪勝

多吃蔬果幫助排便！　專家點名「2地雷」：適得其反

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

邱智呈3安猛打剋台鋼　統一獅贏球重返龍頭

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

生活熱門新聞

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

詐騙新招！他1動作「2.5萬沒了」　銀行追不回

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

出國帶面膜「竟遭罰6000」一票太衝擊！苦主：歐洲會看

藍白426上凱道！苦苓點出3件事：怎麼辦？

明劇變！　鋒面快速移入

「好市多退貨一幕」扯爆！全場吵翻：握壽司剩白飯

超商茶葉蛋「店員1動作超關鍵」！他讚：是好店

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

外國妹訂日本飯店！她嚇爛：床底竟躺陌生男

更多熱門

相關新聞

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

一名網友表示，她19歲入行當酒店妹，為了改善家境才工作，而她克服外貌、才藝等問題上位，卻遭到幹部冷凍，工作量大減，壓力讓她每天哭。而有人推測，是幹部逼她做Ｓ。

蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

北市公寓住戶「喝2天屍水」高大成安慰

北市公寓住戶「喝2天屍水」高大成安慰

不滿考0分…男大生持美工刀找老師理論

不滿考0分…男大生持美工刀找老師理論

麥當勞突宣布「一產品」將重磅回歸！台灣曾上架

麥當勞突宣布「一產品」將重磅回歸！台灣曾上架

關鍵字：

周刊王外食

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面