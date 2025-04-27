外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了



▲有民眾透露，自己是外食族，一天餐費就要500元相當驚人。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

物價上漲讓民眾叫苦連天，連伙食費的開銷也變得相當驚人。一名男網友透露，每兩天就要去超商領錢，換算下來一天就要花500元在伙食費上，對此感到驚訝，貼文一出後引發網友熱議，許多人心有戚戚焉表示，「500是吃便當吧，餐廳一餐都不夠。」

一名男網友在PTT版上發文表示，他最近發現，自己每2天就要去超商領1000元，而且只用在吃3餐，換算下來每天光餐費就要500元，被物價嚇壞。

貼文一出後，網友們紛紛表示， 「外食族一天500已經是低標了」 、 「500是吃便當吧，餐廳一餐都不夠」 、 「隨便都超過500，除非都吃便當」 、 「假日2人出去吃一餐就破千」 、「有錢真好，一堆人一天吃不到300」、「你也沒說你怎麼花，吃什麼？我是不用500啦 ，早餐水煮蛋加牛奶，午餐120便當，晚餐120便當，不喝飲料，給你參考」、「台北一天吃不到300+1，沒有員工餐廳的，公司還是早早離吧。」

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另外，一位女網友分享自己一天的餐費，早餐加拿鐵大約120元；中午吃健康餐加一份雞胸肉，或是便當搭配超商的沙拉，大約150元至180元；晚餐選擇比較多樣化，大約在200元左右，平均每天餐費也要500元。讓她不禁感嘆「也不是吃多好平均一個月1萬5，只能安慰自己，活著要對自己好一點。我還生活在中部，如果在台北要健康點，一個月餐費可能要2萬了。」

對此，不少網友則建議她自己煮，會比較省錢， 「你算的還是低消而已」 、 「外食想營養均衡大概就是這個花費」 、 「一天兩餐，其中一餐自煮，就很省又健康」 、 「早餐自己準備應該很省錢吧」 、 「早餐便利商店配對組合，比早餐店還便宜」 、「拿鐵改豆漿。」

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