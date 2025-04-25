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不滿考0分…男大生持美工刀找老師理論　學校拒回應：保護學生

不滿考零分…男大生持美工刀找老師理論　學校拒回應：保護學生

▲男大生不滿考零分，竟拿美工刀和老師理論。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

現在的學生怎麼了？新北市一所私立大學的男學生，因為不滿考試零分，竟持美工刀找老師理論，即使老師要他冷靜，他仍繼續揮動手上的美工刀，過程全被其他同學錄下，緊急報警處理。事後男學生被校安人員到離教室，所幸沒有人受傷，只是虛驚一場。

根據畫面可見，男學生拿美工刀去跟老師要分數，老師太專注太看考卷，沒有注意到他手上的美工刀，老師認為學生的態度不行，要對方冷靜一點，但男學生右手仍拿著美工刀不斷把完，下秒才把美工刀收回，並將考卷揉成一團。

影片在《Threads》曝光，網友看到後，紛紛留言痛批：「連考試都不會笑死，還敢跟老師要分數 」、「這種直接退學吧，校園黑名單得不到分數拿刀威脅老師？！」、「自以為帥氣」、「現在老師也是高危險職業了嗎…」、「大學讀到要用刀子威脅老師，你爸媽應該很後悔把你生出來，還讓你讀到大學吧」。

根據《民視新聞》報導，目擊學生還原情況，透露該名男學生考試考零分，在後面開始玩刀子，老師在討論分數時，對方因為要不到分數，就開始玩美工刀，老師以為是筆，才會那麼冷靜，「他一回到座位就先把桌椅舉起來」。

對此校方低調表示，基於保護學生立場，無法針對個案回應。

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