陸下調「離境退稅」門檻　滿200元人民幣就可退

▲大陸下調退稅門檻，盼促進消費。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了促進消費，近日將離境退稅起退點從500元人民幣（約2000元新台幣）下調至200元（約825元新台幣）。

大陸商務部、文旅部、海關總署等6個部門26日聯合發表了《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，從推動離境退稅商店增量擴容、豐富離境退稅商品供給、提升離境退稅服務水平三方面提出了8條措施。

其中包含，優化離境退稅商店布局。鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅游景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店，擴大退稅商店覆蓋面。放寬離境退稅商店備案條件。將離境退稅商店備案條件在現行的納稅信用級別A級和B級基礎上增加M級，允許新開商店在符合其他相關規定的前提下成為退稅商店。

通知提出，提升退稅商品供給水平。指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品供給，增加老字號産品、中國消費名品、智能産品、非遺産品、工藝美術産品、地理標誌産品、文化創意産品、名優特産、體育用品等優質産品供應。開展「購在中國」系列活動，支持各地培育打造「城市禮物」「必購必帶」高品質特色産品，引導其進入退稅商店。

通知也提出，優化離境退稅支付服務。將現金退稅限額上調至20000元人民幣（約82500元新台幣）。推動退稅代理機構與支付機構、清算機構等加強合作，在風險可控的前提下，通過移動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足境外旅客多樣化支付服務需求。

而在各項措施之中，最受關注的則是將離境退稅起退點下調。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣，且符合其他相關規定的，就可以申請辦理離境退稅。