「外星人視角」探討語言文化差異　她10年堅持創作終奪圖畫書首獎

▲鄭萱婕以《來，我跟你說＿地球人聽話指南》，拿下信誼幼兒文學獎圖畫書組首獎，（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第37屆信誼幼兒文學獎今（26日）揭曉。過去10年四度獲得佳作的鄭萱婕，今年終於以外星人視角切入，幽默呈現語言與文化差異，獲得評審肯定作品充滿想像力卻又細膩探究人類語言複雜性，拿下圖畫書首獎，直言「開心又意外」。另外，鐵道迷王照鈞，首度參賽就以台鐵的《藍皮慢火車》，深刻喚起模糊記憶的慢車時代而獲得佳作。

今年信誼幼兒文學獎共收到305件參賽作品，包括圖畫書組130件、兒童文學組175件，最終選出4件優秀作品。鄭萱婕以《來，我跟你說＿地球人聽話指南》獲得圖畫書組首獎，王照鈞則以《藍皮慢火車》獲得佳作。

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從第28屆起就參賽的鄭萱婕，過去10年四度獲得圖畫書組佳作，今年首度拿下首獎。她說，這次參賽不再以得獎為前提，不給自己過多壓力，單純開心創作，反而得到首獎肯定，「很開心，也感到意外。」評審則認為，這部作品以非常新鮮的角度，詼諧探討說話藝術與人際互動奧妙之處，在敘事情節與平面藝術表現上，都讓人激賞。

鄭萱婕指出，這次作品以外星人角度切入，描述外星人為取得地球居留權，學習「地球語言」，首先是「聽話」，而一句簡單的「來，我跟你說」，在不同意境下卻有不同意思，包括指示簡單發語詞，或者要對其說嚴肅話題等等。

鄭萱婕補充說明，同一句話因不同情境就會有不同解釋，像是「吃飽了嗎？」一般來說只是問候語，但當老闆說出這句話時，是提醒員工準備上工，而她曾對一位外籍生說出此話，對方卻誤會，以為要邀請他一起吃飯。

▲王照鈞以《藍皮慢火車》，拿下信誼幼兒文學獎圖畫書組佳作。（圖／記者許敏溶攝）

另外，今年23歲的王照鈞以《藍皮慢火車》獲得佳作。王照鈞說，自己從小學起就是鐵道迷，至今已13年，因為中學時曾到花蓮追「光華號」火車，深受慢車之美感動，所以決定以此做為創作主題，前後花費2個月時間，大量利用網路資源考證昔日鐵道影像，希望從作品中，讓大家感受到過去那段緩慢而美好的珍貴記憶。

評審認為，王照鈞的作品以曾經是台灣最平常風景、足跡遍及大城小鎮的藍皮火車為主角，以粉彩技法營造出朦朧的懷舊氣氛，色彩飽和生動，背景細節如天花板上吱嘎作響的電風扇、月台上販售便當的小販，豐富故事層次，搭配臨頁黑底上簡單白字，為故事留下餘韻嬝嬝的尾聲。