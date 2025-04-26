被控性騷國中女「腰摸到屁股」　彰化鄉代駁斥：斬雞頭證明清白

▲彰化某國中女學生疑似遭到鄉代摸屁股，家長憤而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某宮廟日前舉辦考生祈福活動，當地一所國中三年級師生前往參拜，未料活動結束後爆發性騷擾爭議。一名鄉民代表被指控在與女學生合照時，將手從腰部下滑到屁股，引發目擊學生騷動，家長憤而提告。這名被影射伸鹹豬手的鄉代激動駁斥，強調「絕不可能會這樣做，這是有心人故意操弄」， 將與律師討論，不排除到神明面前斬雞頭，證明自己的清白。

校方獲報後立即啟動校安通報機制，除要求目擊學生詳述事發經過外，更緊急安排輔導老師對受害學生進行心理輔導。受害女學生返家後情緒崩潰，向家長哭訴遭遇。家長憤而在深夜前往溪湖警分局正式提告，並在臉書發文控訴對「未成年少女伸出狼爪。」

遭影射的鄉代強烈否認指控，激動表示：「這真的太扯、太誇張了」！「他強調當時現場有眾多鄉代、廟方人員及神明在場，根本不可能做出不當行為」，該鄉代還原現場表示，當時攝影師要求大家靠攏拍照，他更質疑是有心人士刻意操弄，痛批家長未指名道姓就在網路發文的行為，已造成名譽損害。

▲家長po文怒告。（圖／家長提供）

目前雙方各執一詞，該鄉代表示已著手搜集證據，除將與律師研議提告外，更計畫邀集當天在場人士到神明面前「斬雞頭」立誓以證清白。他強調「在神明面前絕對不可能做出這種事，相信司法一定會還我公道」。也將於週一待校方上課後，前往學校進行了解。

另一方面，警方已受理報案，將調閱現場監視器畫面進一步釐清調查，一旦調查屬實，恐涉犯「兒少法」及「性騷擾防治法」等罪嫌。