　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藝警聯手防詐騙！「曙光詐現」彰化首映　演員揭遭詐騙經驗

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人周嘉麗率領的「曉水珠心靈之旅」志工團，24日在彰化縣警察局6樓禮堂舉辦公益電影《曙光詐現》首映會，透過生動的劇情呼籲民眾提高警覺，防範層出不窮的詐騙手法。電影中，藝人方季惟飾演刑警隊長，帶領王燦、高山峰等演員化身正義警察，打擊詐騙集團，彰化縣警察局長陳明君更親自客串演出，展現警民合作的反詐決心。

▲「曙光詐現」公益電影首映會在彰化縣警局舉行。（圖／警方提供）

▲「曙光詐現」公益電影首映會在彰化縣警局盛大舉行。（圖／警方提供）

▲曙光再現電影情節。（圖／翻攝自「曙光再現」公益電影）

▲方季惟化身刑大隊長。（圖／翻攝自「曙光詐現」公益電影）

隨著科技進步，詐騙手法不斷翻新，民眾稍有不慎就可能落入陷阱。陳明君局長在活動中公布彰化縣今年第一季詐騙案件統計，前四名分別為：假投資詐騙（589件，金額高達6億2,713萬元）、網路購物詐騙、假買家騙取個資及假中獎通知。其中，假投資詐騙不僅案件數最多，損失金額更是驚人，顯見詐騙集團利用民眾貪圖高報酬的心理，成功騙取巨額財物。

詐騙手法 案件數量 案件比例 財損金額 財損比例
假投資相關詐騙（含假交友詐財） 589件 33.7% 6億2,713萬元 77%
網路購物詐騙 212件 12.1% 985萬元 1.2%
假買家騙賣家詐騙 140件 8% 1,363萬元 1.7%
假中獎通知詐騙 96件 5.5% 741萬元 0.9%

▲彰化最新一季打詐儀表板案件分析。（圖表／記者唐詠絮製）

參與演出的演員們也分享自身或親友遭遇詐騙的經驗，呼籲大眾保持警惕。演員高欣欣和兵家琦曾因愛國獎券及刮刮樂詐騙，分別損失300萬元；製作人周嘉麗也被騙走5萬元；王燦則因點擊不明連結，遭盜刷15萬元，甚至朋友也被騙4萬元。更令人意外的是，演員張世賢透露，自己的父親雖是退休警察，卻仍因誤信比特幣投資騙局，被騙走200多萬元，顯示詐騙無孔不入，即使具備警覺心也可能受害。

▲曙光再現電影情節。（圖／翻攝自「曙光再現」公益電影）

▲王燦及高山峰飾演刑大員警。（圖／翻攝自「曙光詐現」公益電影）

陳明君局長強調，詐騙犯罪是嚴重的社會問題，僅靠警方執法難以根除，必須結合教育與宣導，才能有效預防。此次《曙光詐現》以電影形式傳遞防詐訊息，跳脫傳統宣導框架，透過藝人的影響力加深民眾印象，是警民合作的最佳範例。未來，電影將巡迴全台放映，希望藉由寓教於樂的方式，提升全民防詐意識，減少受害者。

此次活動不僅是公益電影的首映，更是一場反詐騙的社會教育。透過警界與演藝界的跨界合作，期盼能喚起大眾對詐騙問題的重視，共同打造更安全的社會環境。

▲「曙光詐現」公益電影。（圖／警方提供）

▲「曙光詐現」公益電影。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊正妹脫了！　「解放比基尼」炸火辣上圍
毒蟲撞7康橋學生　竟找友人「回現場滅證」
翻車！廖偉翔控勞動部半夜送解凍案「將帥無能」　實際公文時間曝
男大生背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備　他下場慘了
手機報稅搶好康　財政部豪撒525萬抽獎
被抹「扁重批賴清德清算」　陳水扁點名廖筱君：可以這樣做節目嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

快訊／台中台74線2車追撞「小貨車翻覆」駕駛受困

藝警聯手防詐騙！「曙光詐現」彰化首映　演員揭遭詐騙經驗

快訊／收下非法土方業者賄賂慘了　桃園3警1環4人涉貪聲押獲准

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

涉大罷免「幽靈連署」無保請回遭撤　黃呂錦茹4／25重開聲押庭

不想被前夫騷擾！天兵女竄改DNA鑑定報告　把兒子變成男友生的

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#河智媛 被諧音撩妹梗攻陷　網笑：原來喜歡土味情話

毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

快訊／台中台74線2車追撞「小貨車翻覆」駕駛受困

藝警聯手防詐騙！「曙光詐現」彰化首映　演員揭遭詐騙經驗

快訊／收下非法土方業者賄賂慘了　桃園3警1環4人涉貪聲押獲准

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

涉大罷免「幽靈連署」無保請回遭撤　黃呂錦茹4／25重開聲押庭

不想被前夫騷擾！天兵女竄改DNA鑑定報告　把兒子變成男友生的

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

馬幼興《願望》狂飆冷門台語！　網熱議「第一次知道」他親曝原因

思念柯文哲　陳佩琪勤練英文：要告訴全世界先生受到兇殘民進黨迫害

冏星人「戰爭後我會逃」出國發聲抗共：死在台灣才是負責任？

毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

快訊／威力彩3.6億元獎號出爐　靠你終結16連槓

鄰近好市多！3.9億精華地無人繼承　新竹市總計逾2千筆未辦登記

快訊／台中台74線2車追撞「小貨車翻覆」駕駛受困

Nissan「電動版Altima」量產喊卡！轉攻電動休旅、與Infiniti共用

手機報綜所稅搶好康　財政部豪撒525萬抽獎

河北「廊坊富士山」爆紅美照瘋傳　他砸437元進場踩雷：就是噴漆土堆

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

社會熱門新聞

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

即／直播男神殺人未遂50萬交保　3限+每日報到

即／總統府「1樓機房起火」！疑施作工程釀禍

魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長移送北檢

即／屏科大碩士開車碰撞機車！同校學弟噴飛搶救不治

曾一天打上百通電話　檢舉達人頭像海報被貼滿街頭

高雄飯糰店女房東又被爆料　前房客控3大惡行

即／房東上門收租金沒人回應　驚見房客倒地亡

即／收下非法土方業者賄賂　桃園3警1環涉貪聲押獲准

更多熱門

相關新聞

即／直播男神殺人未遂50萬交保　3限+每日報到

即／直播男神殺人未遂50萬交保　3限+每日報到

曾以暖心公益形象走紅的直播主胡凱彬，近年爆出賭博、販賣仿冒精品人氣大跌。去年他因不滿前女友吳女與員工葉男互動親密，竟夥同3名手下持球棒痛毆兩人，遭檢方依殺人未遂等罪起訴。今（24）日彰化地院裁定胡凱彬以50萬元交保，但限制住居、出境、出海，並需每日至派出所報到。

宜蘭礁溪2車相撞噴撞進稻田　3人送醫

宜蘭礁溪2車相撞噴撞進稻田　3人送醫

醉男癱車內耍賴！台南運將急報警勸下車

醉男癱車內耍賴！台南運將急報警勸下車

逆撞康橋車隊毒蟲賠不出錢　吸毒毀一生

逆撞康橋車隊毒蟲賠不出錢　吸毒毀一生

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

關鍵字：

彰化高欣欣兵家綺王燦高山峰方季惟影音

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面