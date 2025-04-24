藝警聯手防詐騙！「曙光詐現」彰化首映　演員揭遭詐騙經驗

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人周嘉麗率領的「曉水珠心靈之旅」志工團，24日在彰化縣警察局6樓禮堂舉辦公益電影《曙光詐現》首映會，透過生動的劇情呼籲民眾提高警覺，防範層出不窮的詐騙手法。電影中，藝人方季惟飾演刑警隊長，帶領王燦、高山峰等演員化身正義警察，打擊詐騙集團，彰化縣警察局長陳明君更親自客串演出，展現警民合作的反詐決心。

▲「曙光詐現」公益電影首映會在彰化縣警局盛大舉行。（圖／警方提供）

▲方季惟化身刑大隊長。（圖／翻攝自「曙光詐現」公益電影）

隨著科技進步，詐騙手法不斷翻新，民眾稍有不慎就可能落入陷阱。陳明君局長在活動中公布彰化縣今年第一季詐騙案件統計，前四名分別為：假投資詐騙（589件，金額高達6億2,713萬元）、網路購物詐騙、假買家騙取個資及假中獎通知。其中，假投資詐騙不僅案件數最多，損失金額更是驚人，顯見詐騙集團利用民眾貪圖高報酬的心理，成功騙取巨額財物。

詐騙手法 案件數量 案件比例 財損金額 財損比例 假投資相關詐騙（含假交友詐財） 589件 33.7% 6億2,713萬元 77% 網路購物詐騙 212件 12.1% 985萬元 1.2% 假買家騙賣家詐騙 140件 8% 1,363萬元 1.7% 假中獎通知詐騙 96件 5.5% 741萬元 0.9%

▲彰化最新一季打詐儀表板案件分析。（圖表／記者唐詠絮製）

參與演出的演員們也分享自身或親友遭遇詐騙的經驗，呼籲大眾保持警惕。演員高欣欣和兵家琦曾因愛國獎券及刮刮樂詐騙，分別損失300萬元；製作人周嘉麗也被騙走5萬元；王燦則因點擊不明連結，遭盜刷15萬元，甚至朋友也被騙4萬元。更令人意外的是，演員張世賢透露，自己的父親雖是退休警察，卻仍因誤信比特幣投資騙局，被騙走200多萬元，顯示詐騙無孔不入，即使具備警覺心也可能受害。

▲王燦及高山峰飾演刑大員警。（圖／翻攝自「曙光詐現」公益電影）

陳明君局長強調，詐騙犯罪是嚴重的社會問題，僅靠警方執法難以根除，必須結合教育與宣導，才能有效預防。此次《曙光詐現》以電影形式傳遞防詐訊息，跳脫傳統宣導框架，透過藝人的影響力加深民眾印象，是警民合作的最佳範例。未來，電影將巡迴全台放映，希望藉由寓教於樂的方式，提升全民防詐意識，減少受害者。

此次活動不僅是公益電影的首映，更是一場反詐騙的社會教育。透過警界與演藝界的跨界合作，期盼能喚起大眾對詐騙問題的重視，共同打造更安全的社會環境。

▲「曙光詐現」公益電影。（圖／警方提供）