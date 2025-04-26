幫考生祈福！淫鄉代亂摸國中女「從腰滑到屁股」　同學目擊

▲國中少女參加考生祈福疑似遭到鄉代不當觸摸，家長上警局提告。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉某宮廟日前舉辦一場考生祈福活動，當地一所國中的三年級師生前來參拜，祈求考試順利。家長控訴，合照時女學生疑遭到一名鄉民代表伸手亂摸腰到屁股，後方的男學生看到也跟著起鬨，家長昨日深夜前往警局提告性騷。

這項考生祈福活動已經連續舉辦多年，4月25日上午10點左右，活動進入尾聲，師生們與鄉代表們合影留念。一名女學生站在前排，身旁則是一位中年男性鄉代，就在攝影師調整位置時，女學生突然感覺到對方的手，從她的腰部緩緩下滑，甚至觸及臀部，她僵在原地，不敢出聲，而這一幕恰好被後方的男同學目睹。

回程的校車上，幾名男學生開始模仿鄉代表的動作，並起哄喊道「代表可以摸，我也要摸」嬉笑聲在車廂內回蕩，受害女學生低頭沉默，眼眶泛紅。同行的另一名女學生也透露，自己曾被該代表「不經意」觸碰肩膀兩次，甚至差點碰到胸部，校方也緊急要求目擊男學生撰寫目擊經過，以配合後續調查。

▲家長po文怒告。（圖／家長提供）

當晚，受害女學生的家長在網路發文控訴，痛批該代表「連15歲的小女生都不放過」，並立即前往溪湖警分局報案。警方證實已受理案件，將依法調查。

該名被影射的鄉代表強調自己是清白,，絕對沒有對女學生性騷，質疑是有心人故意操弄，將於周一前往學校了解，並蒐集相關證據後與律師進一步討論是否提告。

教育處強調，有關本縣國中學生4月25日參加考生祈福活動，疑似發生校外人士對學生性騷擾事件，學校獲悉後，立即通知家長，並依規定通報，後續依性騷擾防治法程序處理，並要求學校提供學生必要的協助及輔導，並加強宣導性別議題，精進活動作為，確保性別友善環境。

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