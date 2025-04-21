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美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」！　最安全5款曝光

▲▼ 牙刷,牙膏。（圖／CFP）

▲美國NGO獨立檢測發現，市售牙膏普遍含鉛。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一項民間研究發現，該國市售牙膏之中，竟然高達90%含鉛，甚至還有其他危險重金屬，多個知名品牌紛紛上榜，例如Crest、舒酸定（Sensodyne）等。

NGO「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）把51個牙膏品牌產品，送往獨立實驗室檢測，結果發現約90%牙膏含鉛，65%含砷，將近一半含汞，1/3含鎘。

被發現含有毒素的品牌，包括Crest、Davids、Dr Jen、舒酸定、緬因湯姆（Tom’s of Maine）、布朗博士（Dr Bronner’s）。

不過，也有5款牙膏不含毒性物質，而且剛好都是兒童牙膏，包括Orajel兒童訓練牙膏自然莓果口味（無氟）、Miessence薄荷牙膏（無氟）、Dr. Brown嬰兒牙膏草莓口味（無氟）、Pegciz兒童泡沫牙膏西瓜口味（低氟）、Kid’s Spry原味牙膏凝膠（含木糖醇）。

刷牙,牙痛,口腔,牙,蛀牙,拔牙,牙醫 ,牙刷,牙膏。（圖／視覺中國）

《衛報》報導，鉛會對兒童造成認知損壞，破壞腎臟，造成心臟疾病等問題，而鉛、汞、鎘、砷，都是致癌物。儘管這次被驗出含鉛的牙膏，都仍符合美國食藥署（FDA）安全規定，但此標準被公衛倡議人士批評「沒有保護作用」，而且聯邦政府也曾指出，不論接觸多少濃度的鉛，都是不安全的。

FDA對於無氟牙膏的鉛含量安全上限為10000 ppb，對於含氟牙膏安全上限為20000 ppb。不過，最近華盛頓州頒布法律，將含鉛量限制在1000 ppb以下。

「無鉛安全媽媽」創辦人魯賓（Tamara Rubin）說，「這是不合情理的，尤其是在2025年。對我來說，真正有趣的是，沒有人認為這是一個問題。」她宣稱，目前沒有任何一間公司表示，將致力去除產品中的鉛，但有幾間公司來函警告，她不予理會，只是把內容發布到網站上。

一些公司回應，鉛在整個環境之中都有微量存在，因此根本不可能避免。另一些公司表示，實驗室檢測到的鉛含量，並不值得擔憂。

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