民團逾50人冒雨包圍公路局　提5訴求：蘇花改開放機車行駛

▲路權團體和機車團體今赴公路局抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局今(25日)邀請民團開會針對考照制度精進交流，卻漏邀台灣機車路權促進會，機車團體今約有50人包圍公路局，自辦「精進考照暨交通公民論壇」，並提出5大訴求，包括駕照改制納入機車駕駛代表意見，以及蘇花改、南迴改全段開放白牌機車行駛等。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，4月7日公路局發出「精進考照前、中、後相關制度」意見交流會議通知給各民間團體，名單中羅列了汽車駕駛、行人，卻獨獨遺漏了機車用路人的代表，機車需要考照卻被漏邀，經過確認後，公路局說法是因為機車和考照關聯性低，因此不邀請，這是不合理的回覆，大家覺得不可思議也不滿意，因此今天到公路局民間自辦精進考照會議和公民論壇，估計有50人會參加。

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▲▼路權團體今赴公路局抗議，下圖為台灣機車路權促進會理事黃柏岳。（圖／記者李姿慧攝）

黃柏岳說明，他們今也提出5大訴求，包括盡快歸還重機上國道路權，台74線和台76線快速公路應依照承諾開放大型重機通行，並希望交通部廢除道安99條相關機車兩段式左轉等歧視性規定，以及蘇花改、南迴改應該全段通行白牌機車，最後則是日前中壢監理站要求車主徒手觸摸排氣管來決定是否通過檢驗，呼籲監理單位應該依法行政，不應該做出沒有法源依據的事，盼公路局盡速回應。

獲公路局邀請參加會議的行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧也現身聲援，陳愷寧表示，今天公路局會議主要是討論台灣駕訓制度如何改革，台灣交通地獄和行人地獄的問題是出在台灣駕訓制度有很大的問題，包括考官放水和駕訓制度迂腐，汽車駕訓改革實實在在影響用路人的安全，駕駛素質參差不齊，對行人安全有莫大影響。

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／記者李姿慧攝）

陳愷寧指出，台灣用路人包括機車和汽車是一起在路上行駛，汽車駕駛人出事故，機車就可全身而退嗎，這場會議應該要讓行人、機車等不同用路人進去開會，共同討論駕訓改革，而不是只敢要求行人團體，不敢讓機車團體參加，呼籲公路局傾聽民意。

公路局原規劃5月另邀台灣機車路權促進會開會，不過今在會議舉行1個小時後，台灣機車路權促進會順利進入公路局臨時參加會議。

據了解，公路局下午會議開始後的程序發言中，約有7個團體輪番發言，要求開放公路局外面未收到邀請函的機車路權促進會進入開會，並揚言若不開放，今天將「霸會」不開。

公路局則拍板中場休息討論，會議休息過程中有路權團體下樓自行將機車路權促進會代表帶進公路局，一度與公路局人員在會議室門口僵持，最後公路局同意機車團體代表進入開會，結束僵局。

針對機車團體訴求，公路局則回應，感謝公民團體持續關注交通安全議題，為廣納意見，公路局已持續辦理多場溝通平台會議，提供團體表達訴求之管道，今(114)年「交通安全倡議團體溝通平台會議」將於5月2日召開，也已徵詢團體意見及研討議題，團體代表可於會議中主張訴求並與專家學者、行政部門充分討論與溝通。