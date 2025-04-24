奧運6冠王「馬龍」為何不當教練？　陸媒分析：時代改變了

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球協會第10屆會員代表大會第2次會議23日在北京宣布，36歲的奧運6冠王「馬龍」上任協會副主席，令不少球迷感到意外。陸媒《澎湃新聞》對於馬龍為何不當教練，而是進入協會，並當上副主席的情況分析，「時代變了，執教已不是優秀選手的首選出路。」

據《澎湃新聞》報導，馬龍剛宣布，退出世界排名不久，他也表示，十五運會將是自己的「最後一舞」。2023年的杭州亞運會，拿到團體冠軍後的馬龍笑著說，「之前的亞運會，每次結束後還有下一次，但這次，可能是我的最後一屆亞運會了。」

▲馬龍上任中國桌球協會副主席。（圖／翻攝自微博）

同年德班世界盃輸給王楚欽，馬龍先笑著擁抱了王楚欽，隨後撫摸了三次球桌才緩緩離場。他解釋道，「對於輸贏自己現在能夠看開，知道這可能是最後一次，有的時候會懷念這座球場，在情感上會有一點不捨，所以最後再摸它一下。」

2024年釜山世界盃後，馬龍左手握拳，右手輕擊檯面，慶祝自己拿下第九個世界盃團體賽冠軍。馬龍賽後說道，「下一屆團體賽是兩年以後，我應該不會堅持到那個時候，我的最後一場世錦賽比賽能以勝利結束，我的世錦賽之旅是完美的。」

▲馬龍帶著兒子出席中國大滿貫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

2024年中國大滿貫，馬龍罕見地牽著兩個兒子出場，接受採訪時表示，「20多歲的我，夢想每場比賽，都能以勝利者的姿態站到最後，但這次，能站在這個舞台，就是成功。」

馬龍身為世界桌球壇首位集奧運、世乒賽、世界盃、亞運、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會、全國錦標賽男單冠軍於一身的「超級全大滿貫」男子選手，也是桌球史上，首位成功蟬聯奧運男單金牌，及奪得6枚奧運金牌的運動員，他擁有31個世界冠軍頭銜。

▲身為中國桌球隊隊長的馬龍，征戰多場賽事。（圖／翻攝自微博，上同）

▲奧運6冠王馬龍。（圖／路透）

對於「轉型」馬龍曾表示，「無論作為運動員、還是退休後作為教練，無論是何種身分，都希望能讓更多人喜歡上桌球，無論在中國還是國外，我都希望能用最好的表現去吸引他們。」透過自己的影響力，去吸引更多的年輕人，這是馬龍找到的方向。

報導指出，以馬龍為代表的這一代運動員，在人生道路上似乎有更多選擇。無論是馬龍的恩師劉國梁，或是當下中國隊男女隊總教練王皓、馬琳，走的都是一條「打而優則教」的教練之路。

▲馬龍表示，十五運會將是自己的「最後一舞」。（圖／CFP）

王皓、馬琳當時退役後，曾想留在國家隊，但遭到拒絕，只好從基層教起，隨後逐漸在執教這條道路上，越走越遠，退休後轉型教練，或許是劉國梁、王皓時代為數不多的選擇。相較之下，與馬龍同代的運動員，執教已經不是必選項。

文末指出，許昕、劉詩雯、馬龍等頂尖選手實現從「為國爭光」到「為球謀局」的轉型顯示出，隨著時代演進，以馬龍為代表的新一代運動員，正開拓出更廣闊的職業生涯圖景。深耕乒乓球技術研發固然可貴，探索競技以外的多元發展，同樣價值不斐。