世界盃滑鐵盧！中國桌球協會主席請辭　「馬龍」上任副主席

▲新任中國桌球協會主席王勵勤（左）、劉國梁（右）請辭。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球隊近日在2025桌球世界盃澳門決賽時，遭巴西一哥「雨果」終結4連霸，僅保下了銀銅牌，引起大陸民眾不滿。輿論之際，中國桌球協會主席劉國梁主動請辭，由奧運冠軍王勵勤接替主席之位，而副主席找來了奧運6冠王「馬龍」接替。





▲中國桌球協會完成屆中調整。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，中國桌球協會第10屆會員代表大會第2次會議23日在北京舉行。會議審議結果為，劉國梁辭去中國桌球協會主席職務，選舉王勵勤為新任主席，高元義、馬龍為副主席，完成屆中領導班子調整。

▲王勵勤至今拿過16個世界冠軍。（圖／翻攝自微博）

國家體育總局副局長劉國永在會上表示，多年來，劉國梁帶領中國桌球隊，在國際賽場上屢創佳績，不斷提升中國在世界桌球領域的話語權和影響力，為確保洛杉磯奧運備戰週期的完整性，劉國梁主動提出辭去協會主席職務，以實現新舊交替與創新發展。

劉國梁是中國男子桌球史上，第一位集奧運、世錦賽、世界盃單打冠軍於一身的「大滿貫」得主。他於2002年，宣布退役；2013年任中國桌球隊總教練，2017年卸任。

▲馬龍上任中國桌球協會副主席。（圖／路透）

公開資料顯示，王勵勤，1978年6月18日出生於上海。他在2000年的雪梨奧運獲得桌球男子雙打冠軍；2008年，獲得北京奧運桌球男子團體冠軍、男單季軍。他的球員生涯期間，在奧運、世錦賽、世界盃上，共獲得16個世界冠軍；2014年退役。

作為劉國梁學生的馬龍，是首位集奧運、世界錦標賽、世界盃、亞運會、亞洲錦標賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的超級全大滿貫男子選手。

▲馬龍被譽為奧運6冠王。（圖／CFP）