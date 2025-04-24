快訊／宜蘭罷免綠委正、副領銜人　21：10被移送地檢署複訊

▲宜蘭國民黨罷免綠委領銜人李惠玲24日晚間被帶往宜蘭地檢署複訊。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、趙蔡州／宜蘭報導

針對民進黨立委陳俊宇罷免案，檢警鎖定罷團涉及47份死亡連署、十多份偽造連署書，檢方24日上午前往國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人李惠玲及相關人員家中搜索，並將相關涉案人帶回宜蘭調查站約談。罷免領銜人李惠玲及副領銜人官天德在調查站接受約談後，24日晚間9點10分被檢方帶回宜蘭地檢署複訊。

宜蘭地檢署近日接獲立委陳俊宇罷免案疑似有偽造文書情事，經向中央選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會調取資料查證後，認為罷團涉及47份死亡連署（幽靈連署）、十多份偽造連署書。

檢警24日上午兵分多路，前往國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人李惠玲及推動罷免相關人員家中搜索，並將領銜人李惠玲、副領銜人官天德、縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐、四組汪姓總幹事、黨工李姿慧及黨員夏姓夫婦帶回約談。

檢警初步約談8人後，先將夏姓夫婦移送地檢署複訊，訊後諭知夫妻各3萬元交保，接著在24日晚間9點10分許將罷免領銜人李惠玲及副領銜人官天德移送地檢署複訊，詳細案情仍在持續調查中。

▼宜蘭國民黨罷免綠委副領銜人官天德。（圖／記者游芳男攝）