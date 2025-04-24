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台灣搶下第一！Threads宣布「開放下廣告」　網哀嚎：淨土消失

記者蘇晟彥／綜合報導

被譽為「社群淨土」的Threads（脆）在24日宣布，將在全球陸續開放廣告，深為重度使用區的台灣這次搶下第一，即日起將開放廣告主下廣告，也持續進行測試「內容與廣告平衡」，讓不少網友哀嚎，「社群最後一塊淨土也準備要消失了」

▲▼

根據官方表示，目前Threads 社群每月活躍人數超過 3.2 億人，其中四分之三的人至少會追蹤一個商家。為了深化大家與喜愛品牌之間的聯繫，Meta 開始陸續在台灣與全球逐步推出 Threads 廣告，並提供品牌安全和適用性解決方案與廣告顯示位置篩選工具。無論是使用「高效速成+」或手動設定的一般行銷活動，都將預設啟用 Threads 廣告，廣告主也可透過手動設定選擇關閉。

即日起，台灣的廣告主將可陸續開始運用 Threads 廣告，藉由擴大接觸持續成長的 Threads 社群，協助行銷活動發揮更大效益。廣告主只需在 Meta 廣告管理員中勾選選項，即可將現有的 Meta 廣告行銷活動擴展至 Threads，無須客製化廣告素材或動用更多資源。這將協助商家在 Meta 旗下所有平台接觸到更多受眾，並提升廣告成效。

對此，官方為確保大家在 Threads 看見的內容達到理想平衡，Meta 之前已在小型測試中密切觀察，經評估後進一步擴大 Threads 廣告的推行範圍。Meta 在平台中遞送廣告時，會將重心放在人們花較多時間與內容互動的版位，確保大家看見與自身更相關的個人化內容。Meta 透過問卷調查等方式，了解每個人偏好的廣告，藉以投遞更能引起共鳴的內容。

為了讓每個人運用控制項調整廣告體驗，並瞭解自己的資訊會被如何用於廣告，Meta 在 Threads 的廣告提供控制項讓大家自行設定與調整。例如，如果遇到不喜歡的廣告，可選擇略過該廣告，或點選貼文的功能表隱藏廣告，甚至針對可疑的廣告提出檢舉。

Meta 持續測試 Threads 廣告的廣告顯示位置篩選工具，這個品牌適用性控制項已在 Facebook 與 Instagram 動態消息及 Reels 上推出，並支援超過 30 種語言。廣告顯示位置篩選工具運用 AI 技術，讓廣告主選擇廣告要在何種敏感度的內容旁顯示。Meta 將分享更多有關第三方驗證解決方案的內容，同時支援更多語言。

Meta 的《營利政策》也規範可在廣告旁顯示的社群內容類型，例如違反《社群守則》的內容不符合與廣告相鄰的資格，這些《營利政策》也將適用於 Threads。

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