巨城失物廣播！他一聽「拾獲黃金1條」蛤出來　網笑：零錢掉了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

百貨公司櫃位、美食街或許大同小異，但不同縣市可能會有不同特色，就有網友最近去巨城，聽到一則廣播內容，內容是「各位顧客您好，拾獲黃金一條」，讓他瞬間傻了。貼文被巨城小編轉發到臉書，「撿到黃金，就是這麼容易呀。」話題令一票人笑翻，「還好不是晶圓片」、「買飲料的零錢掉了。」

有網友在Threads表示，逛新竹巨城的時候，突然聽到廣播內容「各位顧客您好，拾獲黃金一條」，讓他瞬間滿頭問號，懷疑自己到底聽到了什麼，「蛤？」貼文被巨城小編轉發到「Big City遠東巨城購物中心」粉專，文中打趣「撿到黃金，就是這麼容易呀。」

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貼文引來眾人莞爾熱議，「還好不是晶圓片」、「小編，這次要抽黃金了嗎」、「買飲料的零錢掉了」、「身為工程師，隨身帶一條金條999是很正常的」、「巨城什麼都有。」

另外，巨城小編日前也曾轉發一則Threads文，發文的網友表示，他日前到巨城支援，跟某櫃位的櫃姐聊天，好奇問對方你們今天營業額多少啊？」櫃姐很自然的回答「148」。原PO就納悶「一萬四千八嗎？」對方則說「不是，是148萬？」這讓他聽傻了，原來該櫃一天的營業額就148萬了。

留言處就有人透露，「巨城正常，周年慶的業績才誇張，目標是一天一億，每天破一億都會播達標音樂，周年慶期間天天聽音樂。」巨城小編忍不住轉發笑呼，「你把人嚇到了。」

其他人則紛紛留言，「這還是沒有奢侈品店的業績」、「厲害的是沒精品還是可以達標」、「巨城的一櫃營業額真的不是隨便幾萬而已」、「大概7年前我曾經去看完早場電影，出來大概12點左右就聽到達標的音樂了…」、「一萬四千八只需要半位客人就搞定了。」