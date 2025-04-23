高雄怪男鑰匙亂刮路邊車！女車主糾正反被打　遭逮辯：又沒怎樣

▲高雄出現「刮車怪男」！拿鑰匙狠刮一長條刮痕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

注意這位奇怪的阿北！高雄一名女網友上網發文指出，23日清晨6點多她人在車內時，突然聽到疑似刮車的聲音，看了後照鏡就發現一位阿北正拿著鑰匙刮過她的車，隨即下車找他理論，沒想到阿北竟然惱羞成怒動手推打，最後女網友也報警並驗傷提告。對此，警方表示，調查後將76歲吳男依傷害、毀損等罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。

受害車主楊女上網發文詳述事發經過表示，23日早上約6:35分左右，當時她在車內突然聽到一個非常大聲疑似刮車的異響，下意識馬上看左後照鏡，結果就從後照鏡看到，一位阿北正拿著鑰匙刮過她的車。

楊女隨後下車跟阿北理論，並表示要報警處理，不料，阿北一直想逃跑，還狡辯說只是刮到一下又沒有怎樣。楊女氣憤表示，她都親眼看到了，並追問阿北「你是不是慣犯？」結果阿北惱羞成怒動手推打，指甲有夠長就刮在她的手臂，讓她相當不舒服。

▲「刮車怪男」拿鑰匙將女車主的愛車刮出一長條刮痕。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊女說，她真的不相信刮到會有這麼長的痕跡，也不相信這是他第一次這樣做，因為阿北刮車時鑰匙拿的非常遊刃有餘，她並痛批「不是老了就可以這樣欸，不是年紀大就不怕丟臉」，強調她已報警並驗傷提告，做錯事就是要承擔。

楊女也提醒鳳山人或是停在大東附近車主，如果最近車身出現不明刮痕，尤其痕跡就像是被鑰匙劃了一整條，要特別注意這位奇怪的阿北。

對此，鳳山分局表示，23日6時許接獲報案於大東一路有1位老人拿鑰匙刮車，經派遣線上警組趕赴現場，小客車車主楊女（25歲）指稱吳男（76歲）以鑰匙刮其車輛車門，雙方發生口角推擠。

警方將當事人帶回釐清，調查後將吳男依傷害、毀損等罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。