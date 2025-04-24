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「飛碟雲」降臨南投　原因曝光

▲▼南投飛碟雲。（圖／翻攝清境農場臉書）

▲南投周二出現飛碟雲。（圖／翻攝清境農場臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

南投天空周二出現「飛碟雲」，引發許多民眾好奇。對此，中央氣象署解釋，這叫「莢狀雲」，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲。

南投清境農場臉書周二發文，貼出當天拍到的飛碟雲，「莢狀高積雲，飛碟雲，如果你願意一層一層一層的剝開我的心～你會發現，你會訝異，你是我最喜歡的雲。」

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▼南投周二出現飛碟雲。（圖／翻攝清境農場臉書）

▲▼南投飛碟雲。（圖／翻攝清境農場臉書）

對此，氣象署曾解釋，這叫「莢狀雲」，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲！莢狀雲中央厚、周邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層疊在一起，由於外型像豆莢，故名為「莢狀雲」；不過，有時也像飛碟，所以有人叫它飛碟雲，有時甚至也像好吃的舒芙蕾。

莢狀雲是怎麼形成的呢？氣象署說，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時因為變暖，就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆因地型而生的莢狀雲就出現囉。

氣象署表示，由於莢狀雲的形成與地形相關，所以常常出現在固定的位置，以台北盆地為例，容易在陽明山的東側看到它。而周二由於西南風增強，也因此出現莢狀雲。

▼「飛碟雲」莢狀雲成因。（圖／氣象署）

▲▼「莢狀雲」中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，一層層地疊在一起，被民眾打趣稱為飛碟雲。（圖／氣象署提供）

▲▼讀者拍到今天台北上空出現俗稱飛碟雲的莢狀雲 。（圖／讀者提供）

▲▼台北上空也曾出現過飛碟雲 。（圖／資料照／讀者提供）

▲▼讀者拍到今天台北上空出現俗稱飛碟雲的莢狀雲 。（圖／讀者提供）

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